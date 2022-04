Rins: "No sé ni cómo lo he hecho, remontar desde tan atrás no es fácil"

Cargar el reproductor de audio

El de Suzuki está protagonizando el mejor inicio de temporada desde que llegó a MotoGP, con dos podios en las dos anteriores carreras, Argentina y Austin, y una remontada espectacular este domingo en Portimao, donde salía antepenúltimo en parrilla y acabó cuarto, una posición que aún hubiera podido ser mejor de no quedarse sin neumático delantero.

"Cuando llegué a Aleix Espargaró ya no tenía goma delantera en el lado derecho, así que preferí quedarme allí, hice un intento de adelantarle, pero vi que no podía y me llevó él para poder irme de los de detrás y asegurar el cuarto puesto".

Un cuarto puesto que llegaba después de una remontada de casi 20 puestos, muchos en la primera vuelta.

"No sé ni qué hice en la salida. El semáforo estaba lejos. Tomé el exterior y eso fue un riesgo, pero pasar por la línea de meta el décimo o undécimo habiendo salido casi el último no es nada fácil. Quizás le doy más valor a esta remontada que a la carrera de Austin. Salir de los últimos no es fácil".

Un resultado que combinado con la caída de Enea Bastianini le deja como segundo de la general, empatado con el ganador de la carrera y ahora líder Fabio Quartararo.

"Lo que es bueno de este fin de semana es el resultado y mi confianza. No mucha gente me mostró el apoyo que sí tuve hoy. Puede que ahora esa perspectiva cambie", se reivindicó.

"Ahora tengo más control de mí mismo, de mi estilo de pilotaje. Sentí mucho más claramente dónde está el límite".

Una de las claves de esta mejora, al margen del plano personal, es la moto 2022.

"Puede que gracias a la evolución del motor podemos sentir mejor la moto. A final del año pasado estaba en la mierda, pero hicimos una muy buena pretemporada este año, con mis preparadores".

Sobre su futuro en Suzuki, Alex Rins mantiene su discurso desde la primera carrera.

"Desde Qatar nos comunicaron que querían que siguiéramos los dos pilotos. Hablar con Livio y saber que Suzuki confía en mí es importante".

Rins llegó al domingo tras un fin de semana con muchas dudas en condiciones de mojado, lo que subraya el gran trabajo en el box.

"Tener un buen equipo técnico al lado es muy importante", zanjó el barcelonés.