Rins: "Mi contrato dice que las piezas nuevas irán para el piloto mejor clasificado"

En la previa del Gran Premio de las Américas, Alex Rins mostró cierto desasosiego con Honda por no permitirle probar un chasis, el que estaba utilizando en ese momento Joan Mir, pese a haber piezas disponibles. Tras ganar el domingo en Austin y completar un fin de semana impecable, ahora Honda le ha ofrecido al piloto de LCR probar esa pieza, pero Rins ha decidido aparcarla hasta el test del lunes, para centrarse este fin de semana en repetir la hazaña americana.

"Simplemente expresé que me sentía poco aprovechado. En Argentina y Austin pude probar el chasis que utilizó Marc Márquez en Portugal, y lo que sucede es que durante un gran premio no tienes tiempo, al final lo descarté, y este fin de semana prefiero centrarme en lo que tengo y el lunes, en el test y con tiempo, probaremos lo que esté disponible".

Sin embargo, sobre el papel, aunque ya nada parece seguro, el lunes Honda pondrá en pista, por primera vez, el nuevo chasis encargado a Kalex, en unos ensayos donde estará Mir, el probador Stefan Bradl, Takaaki Nakagami y el propio Rins.

"Probaré lo que ellos (Honda) decidan. Cada vez que salgo a pista doy mi máximo, intento analizar bien la situación y cuando entro al box intento explicarme lo mejor posible para mejorar la moto, ese es mi objetivo.", explica un Rins que no sabe con qué nuevas piezas se encontraré en el test del lunes.

"Oficialmente no he hablado con nadie, no me han dicho que hay para probar. Extraoficialmente sí he escuchado que puede haber un chasis nuevo, puede haber algo de aerodinámica, veremos, veremos si tengo la oportunidad de probarlo y cómo va".

Sin embargo, en pretemporada, Rins aseguró que tenía la garantía de que el primer piloto de Honda en la general iba a ser el que probara primero las piezas nuevas, y ahora mismo el catalán es tercero con 40 puntos más que Mir y 42 más que Márquez, lesionado.

"No es que lo diga, eso está en mi contrato, pone que las piezas irían para los pilotos que estuvieran delante en la clasificación, eso es una realidad. Pero veremos si se cumple", dijo.

Este jueves, en la rueda de prensa que ofreció Márquez, le preguntaron si perderse el test del lunes iba a ser un contratiempo en el desarrollo de la moto. El #93, lejos de lamentarse, sorprendió con su respuesta: "Honda tiene pilotos muy buenos como Mir o Rins", dijo.

"Marc es un piloto muy listo, no es tonto", sigue Rins, "creo que está viendo que no lo hacemos mal para acabar de llegar, tras seis años con otra moto, y subirnos a la Honda. Creo que tengo buena experiencia, hicimos una Suzuki ganadora, una moto que ganó el Mundial, ahora tenemos otro gran reto en Honda, mejorar la moto".