Rins: “No pienso en salir a asegurar un puñado de puntos”

El de Suzuki se fue al suelo cuando circulaba segundo en la carrera del GP de Portugal, detrás de Fabio Quartararo y con mucho margen sobre los perseguidores. Rins perdió un podio que tenía seguro, y sobre todo, dejó escapar muchos puntos en la general del campeonato.

Pese a ello, el barcelonés no tiene en la cabeza salir en modo conservador este domingo en Jerez, buscando recuperar puntos en la clasificación.

“Sinceramente no me he planteado lo de ir a asegurar un puñado de puntos en esta carrera, en lo único que pienso es que quiero hacer una buena salida”, dijo el de Suzuki.

“Si tenemos opciones por la victoria lo veremos a mitad de carrera, a ver cómo están Quartararo y Morbidelli, y si no se han escapado para entonces. Pero lo primero es hacer una buena salida y ver cómo se desarrolla la carrera sobre la marcha. Tenemos un buen ritmo, si llegamos rápido al grupo delantero creo que podemos conseguir una buena posición al final de la carrera”, advirtió, no renunciando a nada.

Rins se mostraba bastante satisfecho por cómo había ido el sábado en Jerez.

“Ha ido bien, la verdad es que el día ha sido productivo, nos hemos metido en la Q2, el FP4 ha sido con mucho ritmo y hemos visto dónde está el limite de la moto con una caída. Quería estar en las dos primeras filas de la parrilla, pero está todo muy apretado, tenemos opciones, hay que ir a tope, veremos qué ritmo impone Fabio, él y Morbidelli tienen el mejor paso. Miller sale tercero y a ver si con un poco de suerte los puede parar un poco en las primeras vueltas”, resumió.

Partiendo en la tercera fila, una vez más la salida será decisiva para Rins.

“Mañana la primera vuelta la afronto a tope, no queda otra, intentar recuperar posiciones para que no se vaya mucho el grupo de cabeza”.

El de Suzuki no se quejó del viento, o al menos no lo vio como una excusa.

“Ha habido mucho viento por la tarde, pero no ha sido lo que nos ha impedido ir rápido en la Q2, me ha faltado confianza con el tren delantero para poder frenar fuerte”.

Un lamento con el tren delantero que también ha compartido su compañero Joan Mir en algunos momentos de la temporada.

“Sinceramente, mis caídas del FP4 y la de Portimao vienen más por buscar el límite.La caída de hoy ha sido 5 km/h más rápido en esa curva. En Portugal fue muy raro todo, pero al límite. Me encuentro bien con el tren delantero, no tenemos muchos problemas, siempre se puede mejorar la confianza y otros detalles, pero yo no tengo problemas con la parte delantera de la moto”, tranquilizó.

También le preguntaron al catalán por la seguridad del Circuito de Jerez.

“Hay partes donde no hay suficiente escapatoria, pero sinceramente es igual en otros circuitos. Nos han dicho que van a modificar las dos curvas con menos escapatoria, la 1 y la 10, pero visto hoy lo que ha pasado en la 7 quizá nos propongan otras soluciones. La intención de mejorar la seguridad y eso es lo importante”, zanjó el tema el #42.

