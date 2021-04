El barcelonés ya fue segundo en el FP1, solo superado por Aleix Espargaró, mientras que por la noche cayó hasta el octavo lugar. Este resultado le coloca provisionalmente en la Q2 y muy difícilmente perderá su plaza ya que las condiciones en el tercer libre del sábado no favorecen la mejora de los tiempos.

Quien seguramente tendrá que disputar por segundo gran premio consecutivo la Q1 es su compañero Joan Mir, que no pasó de la 13ª posición en el acumulado. Mientras que Rins va camino de un pleno de presencias directas en la cronometrada que decide el autor de la pole, al balear de momento se le sigue resistiendo.

“Ha sido un día positivo, nos ha costado un poco encontrar el agarre con goma nueva, me costaba rodar entre comillas fácil. Ha sido una sesión complicada. El primer neumático nuevo sabía que no iba a ser suficiente. He hecho el tiempo cometiendo fallos, así que sabía que iba a mejorarlo con el segundo. Las condiciones no eran las óptimas para nosotros, hubiera podido mejorar un poco más”, resumió Rins.

“No me preocupa nada demasiado, las sensaciones han sido un poco peores, pero creo que a todos les ha costado apretar. Al final, solo Fabio [Quartararo] entre las Yamaha ha hecho un buen tiempo. Parece que la pista no estaba en las mismas condiciones que el pasado fin de semana”, añadió.

El #42 no descarta ver alguna sorpresa en carrera delante.

“Para entrar en Q2 las cosas están más apretadas que la semana pasada, pero a nivel de ritmo no lo sé. La gente ha montado gomas nuevas y habrá caras nuevas en la carrera. Por ejemplo, [Jorge] Martín puede aguantar más delante si sale bien como el domingo pasado. Nosotros estamos trabajando bien y estamos contentos de cómo ha ido el día”, señaló.

La Suzuki demostró en la primera carrera que que sigue yendo mejor en carrera que a una vuelta, donde Rins está superando a Mir.

"No llevamos una puesta a punto diferente, la potencia es la misma que en carrera, la moto no cambia, apuramos un poco más, buscamos más el riesgo. Sinceramente, no he cambiado mucho, intento dar un poco más de gas, encontrar más grip, frenar más tarde. Pero nos falta por mejorar un poco todavía”, remachó.

Fotos del Gran Premio de Doha 2021 de MotoGP

