Rins: “Podemos luchar por el top 5, incluso por acabar tercero”

El de Suzuki, pese a que sigue arrastrando la lesión en el brazo derecho, se siente fuerte y con ritmo como para luchar por el tercer peldaño del podio, ya que ve a las Yamaha de Viñales y Quartararo inabordables en esta pista.

Rins sufrió una caída al final de la Q2 que impidió, posiblemente, mejorar el 7º puesto final en parrilla.

“Por suerte estoy bien de la caída, un pequeño resbalón de delante. Una lástima porque venía mejorando un poco, no sé si para estar en la segunda fila”, como había pronosticado el día antes.

“Tenemos que estar contentos, nos hemos metido directo a la Q2, hemos hecho un buen FP4, testeando la mano y los neumáticos. No sé todavía con qué gomas vamos a correr. Hay que analizar y ver dónde podemos rascar alguna décima”, dijo.

Sin embargo, el barcelonés se ve luchando por las primeras posiciones.

“¿Opciones reales?, creo que podemos luchar por la tercera posición del podio o un top 5, sería realista. Las Yamaha están un paso por delante”, argumentó.

Sobre la caída, una más esta temporada para el de Suzuki, no tuvo una explicación.

“No sé muy bien el motivo de la caída. Ha sido abriendo gas y no tengo todavía una explicación. No sé si es que vamos muy al límite, con mucho ángulo y perdemos el tren delantero, no tenemos una explicación clara”, argumentó.

Por último, le preguntaron a Rins por la lesión en la mano.

“De la mano estoy bien, pero lo bueno es que cuando paro no la tengo muy inflamada. Intentaré tomar algo para la carrera porque esta pista es mucho más física a nivel de cambio de dirección a altas velocidades. La acabaré. Mal, pero acabaré la carrera”, aseguró.

Las fotos de Alex Rins en el Gran Premio de Holanda 2021 de MotoGP

