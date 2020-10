Alex Rins acabó satisfecho tras la primera jornada del Gran Premio de Aragón, en la que pudo clasificarse entre los diez primeros y tener muchas opciones de poder pasar, por fin, directamente a la Q2 del sábado.

“Ha sido un buen día para nosotros, hemos conseguido el objetivo de estar (provisionalmente) en la Q2, muy justos (10º). En la vuelta rápida me he ido largo en alguna curva y por tanto podemos mejorar el crono. Será complicado por la mañana por el frío que hace, pero creo que podemos mejorar en la segunda sesión”, resumió.

Así acabaron los libres del GP de Aragón : Viñales lidera el pelotón de Yamaha en Aragón

Rins defendió, por la mañana, que se retrasara el primer entrenamiento a causa del frío, pero se quejó que no se hiciera lo mismo con los corredores de Moto3.

“Al final está claro que si nos retrasan a nosotros el FP1 por qué a Moto3 no. En MotoGP es peligroso porque las motos corren y pesan mucho, pero para ellos también es peligroso”, advirtió.

Pese a tener muchas opciones de meterse en la Q2, Rins sabe que deberá sufrir.

“En este circuito las Yamaha tienen mucho agarre y les beneficia bastante. Hay curvas que se hacen con mucho paso y necesitas grip. Veremos de cara a mañana si podemos seguir mejorando”.

“Esto es MotoGP y todos pueden mejorar cuando menos te lo esperas. No hay que bajar la guardia y lo volveremos a intentar por si alguno nos supera”.

Viajar a las carreras en coche

A Rins le pidieron, también, que valorara el tema del COVID-19 en el Mundial, tras el anuncio del positivo de Valentino Rossi.

“Está claro que se están dando casos en todo el mundo, el rebrote ha llegado antes de lo esperado. Tanto Arbolino, que tenía opciones en el Mundial de Moto3, como Rossi, que ve como las Yamaha están aquí dominando, seguro que no lo han cogido queriendo, que han tenido precauciones, pero las cosas vienen como vienen. Y ojo con lo de Arbolino, ahora tendremos que ir en coche a los grandes premios”, dijo en referencia al caso del piloto italiano, confinado por un positivo de un pasajero en su vuelo.

Una situación que no hará cambiar las precauciones que toma Rins, que ya son muy grandes.

“El tema de Rossi no me hace replantear mis métodos de precaución, creo que los estoy aplicando bien y voy a seguir cuidándome al máximo. Lo peor es lo de Arbolino, que solo ha viajado con una persona contagiada y no puede correr aquí. Hay que tener mucho cuidado en todos lados”, zanjó.

Las fotos de la temporada 2020 de Alex Rins en MotoGP