Rins abandona el GP de Australia para chequearse su pierna derecha

A pesar de terminar la jornada del viernes el 12º de la clasificación general, y como el primero de entre los integrantes de Honda, el piloto del equipo LCR no se subió a la moto el sábado, el día central de esta prueba una vez confirmada la reprogramación de la prueba larga y la sprint, como consecuencia de las previsiones de viento.

Según afirmó el barcelonés, las sensaciones que le transmitió su pierna derecha en los últimos días no son las mejores, circunstancia que en última instancia le llevó a tomar la decisión de bajarse de la moto para ahondar en esos dolores.

“Hicimos una exploración esta mañana con el doctor [Ángel] Charte [el director médico del campeonato], y no sabemos muy bien de dónde me viene el dolor lateral que me produce el peroné. Por la noche hablé con mis doctores, de Madrid, y no sabemos si viene de una pequeña hernia que se haya podido formar en el peroné, o si viene de la tibia”, comentó Rins, ante los micrófonos de Dazn. Este mismo sábado, el piloto se trasladará a Melbourne para realizarse una exploración radiológica, con la intención de conocer el origen de esas molestias que llevan demasiados días mosqueándole.

“Lo que es importante es saber de dónde viene esto, y por eso iré a hacerme el TAC. Si viene de la tibia sería el peor escenario, según me han transmitido. Algo de preocupación tengo, como es lógico”, añadía Rins. En función del resultado de las pruebas, podría plantearse regresar a Phillip Island para tomar parte en la prueba larga, prevista para las tres y diez de la tarde, o para la sprint, ya el domingo. Asimismo, el TAC también marcará la idoneidad de viajar hasta Tailandia, la semana que viene, o regresar a España.

El catalán se cayó el sábado 10 de junio. Tras pasar por el quirófano en dos ocasiones, el #42 se vio obligado a perderse un total de nueve grandes premios, si entre ellos contabilizamos el de Italia y el de Japón, en el que abandonó después de la primera sesión de entrenamientos.