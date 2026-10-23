Resumen de la jornada

MotoGP GP de Australia

Resumen y resultados del viernes de MotoGP en Phillip Island

Mira todo lo que ocurrió este viernes de MotoGP en Phillip Island, en la FP1 y Práctica del GP de Australia 2026.

Jose Carlos de Celis

Editado: 23 oct 2026, 9:07

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Esta madrugada se han disputado las dos primeras sesiones del Gran Premio de Australia de MotoGP, el de la despedida de Phillip Island, y aquí podrás leer rápidamente todo lo que ocurrió en la FP1 y luego la Práctica, que se disputaron a las 01:45h y a las 06:00h de España respectivamente.

Y hay que seguir madrugando:

Qué pasó en la Práctica de MotoGP del GP de Australia en Phillip Island

Aprilia se paseó con solo Márquez plantándoles cara en la Práctica, la sesión que decidía qué 10 pilotos pasaban directamente a la Q2 de la clasificación del sábado en Phillip Island.

Marco Bezzecchi lideró los entrenamientos finales del Gran Premio de Australia, mientras que Aprilia se erigió como el fabricante a batir al inicio del fin de semana. Bezzecchi, recién llegado de su victoria en Indonesia hace quince días, se aupó a lo más alto con un tiempo fulgurante de 1:26.775, superando a la moto satélite de Trackhouse pilotada por Raúl Fernández por poco menos de una décima de segundo.

Marc Márquez fue el único piloto de Ducati que plantó cara a las RS-GP, terminando tercero después de liderar la FP1 de la mañana. El líder de la clasificación, Jorge Martín, acabó quinto, aunque a 0.255s del ritmo de su compañero de equipo.

La sesión se interrumpió con bandera roja antes de que transcurrieran los primeros 10 minutos, después de que Bezzecchi sufriera una caída en la curva 4, lo que provocó que quedaran restos de su moto por toda la pista. El incidente se produjo cuando el italiano chocó por detrás contra la Ducati Gresini de Alex Márquez , perdiendo parte importante del carenado en el impacto, antes de salirse recto en la curva a la derecha y caer con su moto en la grava.

Nueve minutos más tarde se produjo una segunda bandera roja debido a la presencia de aves en la pista, antes de que la sesión se reanudara cuando quedaban 41 minutos en el cronómetro.

Las simulaciones completas de clasificación comenzaron en los últimos 20 minutos, cuando los pilotos cambiaron al neumático trasero blando, y Pedro Acosta rebajó la marca de referencia a 1:27.208 con la KTM de fábrica.

Poco después se produjo una ráfaga de mejoras, y Márquez subió el listón con la primera vuelta del día por debajo de 1:27, lo que dejó a sus rivales persiguiéndole en los últimos minutos.

Pero la Aprilia pasó a primer plano al inicio de las últimas vueltas, con Raúl Fernández desbancando primero a Márquez antes de que Bezzecchi fuera aún más rápido con un tiempo de 1:26.775s. La marca de Bezzecchi se mantuvo imbatida al ondear la bandera a cuadros, y Fernández se aferró a la segunda posición.

Márquez no logró mejorar en su última vuelta, pero se quedó con el tercer puesto, mientras que Ai Ogura se aupó al cuarto en los últimos compases con un tiempo idéntico al del actual campeón del mundo.

El líder del campeonato, Martin, logró recortar algo en su última vuelta, pero solo pudo terminar quinto, lo que le convirtió en el más lento de los cuatro pilotos de Aprilia.

Por su parte, Álex Márquez terminó sexto para el equipo Gresini a pesar de sufrir una caída en la curva 4 cuando quedaban dos minutos para el final. Enea Bastianini, de Tech3, logró una mejora de última hora que le permitió auparse al sexto puesto, superando a la KTM de fábrica de Pedro Acosta por tan solo tres centésimas de segundo.

Diogo Moreira fue el mejor piloto de Honda, en novena posición, mientras que Fabio di Giannantonio, del equipo VR46, fue el último piloto en asegurarse el pase directo a la Q2 con el décimo puesto.

Quedaron fuera de esa Q2 y tendrán que pasar por Q1 (entre otros) el compañero de equipo de Moreira, Zarco, que fue 11º, y también el héroe local, Jack Miller, que fue el mejor de Yamaha en 12º posición tras haberse caído en la curva 6.

Mira más:

Resultados de la Práctica del GP de Australia 2026 de MotoGP

Práctica

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 23

1'26.775

184.532 358 2 R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 21

+0.072

1'26.847

0.072 184.379 354 3 M. Márquez Ducati 93 Ducati 27

+0.126

1'26.901

0.054 184.264 355 4 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 27

+0.126

1'26.901

0.000 184.264 360 5 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 29

+0.255

1'27.030

0.129 183.991 356 6 A. Márquez Gresini 73 Ducati 24

+0.375

1'27.150

0.120 183.738 354 7 E. Bastianini Tech3 23 KTM 24

+0.407

1'27.182

0.032 183.670 357 8 P. Acosta KTM 37 KTM 23

+0.433

1'27.208

0.026 183.616 355 9 D. Moreira LCR 11 Honda 24

+0.744

1'27.519

0.311 182.963 352 10 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 23

+0.756

1'27.531

0.012 182.938 350 11 J. Zarco LCR 5 Honda 25

+0.782

1'27.557

0.026 182.884 355 12 J. Miller Pramac 43 Yamaha 23

+0.823

1'27.598

0.041 182.798 349 13 B. Binder KTM 33 KTM 25

+0.880

1'27.655

0.057 182.679 352 14 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 25

+0.952

1'27.727

0.072 182.529 354 15 F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 26

+1.051

1'27.826

0.099 182.324 351 16 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 24

+1.065

1'27.840

0.014 182.295 352 17 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 23

+1.204

1'27.979

0.139 182.007 348 18 A. Rins Yamaha 42 Yamaha 23

+1.341

1'28.116

0.137 181.724 351 19 M. Viñales Tech3 12 KTM 27

+1.377

1'28.152

0.036 181.649 352 20 A. Fernández Pramac 47 Yamaha 25

+2.045

1'28.820

0.668 180.283 348 21 L. Marini Honda 10 Honda 0

Ver resultados

Qué dijeron los pilotos:

Qué pasó en la FP1 de MotoGP del GP de Australia en Phillip Island

En la primera sesión de entrenamientos libres, con pista seca (ojo a la previsión para el sábado), Marc Márquez se mostró rápidamente en plena forma. El nueve veces campeón del mundo, que llega a la isla con dos puntos de desventaja respecto a Jorge Martín, fue de hecho el más rápido, logrando situarse en cabeza justo antes de la bandera a cuadros, con un tiempo de 1:27.985 que le convirtió en el único en romper la barrera de 1:28.

Por detrás del piloto de Ducati terminó Raúl Fernández, que parece recuperado de la mano lesionada en Mandalika. El piloto de Aprilia Trackhouse también sufrió una caída a gran velocidad en la curva 6, pero tras un rápido chequeo con el doctor Ángel Charte volvió a subirse a su RS-GP y marcó un tiempo de 1:28.033, a solo 48 milésimas del #93. Un tiempo que, sin embargo, logró con neumáticos más nuevos que los de la competencia.

La sorpresa de la mañana fue el ídolo local Jack Miller, que disputaba su último Gran Premio de Australia antes de dar el salto al Mundial de Superbikes. El piloto del equipo Prima Pramac montó un par de neumáticos nuevos que le permitieron situar su Yamaha en tercera posición con un tiempo de 1:28.120. Entre otras cosas, poco después protagonizó una espectacular caída, afortunadamente sin consecuencias, en la curva 1.

En cuarta posición terminó la Aprilia de Marco Bezzecchi, que durante buena parte de la sesión lideró la clasificación, pero luego no logró seguir el ritmo de Márquez cuando aumentó el desgaste de los neumáticos, terminando a 293 milésimas del español. Siguiendo con el equipo de Noale, el líder del campeonato, Jorge Martín, parecía empezar con un poco más de dificultades: séptimo a 453 milésimas, señaló la inestabilidad de su RS-GP.

Entre las dos Aprilia se colaron la Ducati del equipo Gresini, pilotada por Álex Márquez, y la KTM de Pedro Acosta. Y hablando de la marca de Mattighofen, no se puede dejar de destacar la evidente explosión del motor que sufrió Brad Binder, con una llamativa columna de humo blanco en la recta de salida. No obstante, el sudafricano volvió a la pista con la segunda moto y terminó en undécima posición.

Delante, en octava posición, estuvo la otra Aprilia Trackhouse con Ai Ogura, mientras que completaron el top 10 los dos Fabio: Quartararo fue noveno con su Yamaha, aunque a más de ocho décimas, por delante de la Ducati VR46 de Di Giannantonio. Hubo bajar hasta la 12ª posición, por tanto, para encontrar la mejor de las Honda, que fue la de Johann Zarco.

Y es que en HRC no han tenido mucha suerte. Luca Marini solo completó dos vueltas en la FP1 antes de quedarse fuera el resto del día debido a un virus. Es duda para el sábado. Eso dejó al equipo oficial de Honda sin ningún piloto en pista este viernes en la Práctica, ya que su compañero de equipo, Joan Mir, se ausentó de todo el fin de semana de Phillip Island debido a otros problemas de salud.

Resultados de la FP1 del GP de Australia 2026 de MotoGP

FP1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Márquez Ducati 93 Ducati 19

1'27.985

181.994 354 2 R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 15

+0.048

1'28.033

0.048 181.895 350 3 J. Miller Pramac 43 Yamaha 16

+0.135

1'28.120

0.087 181.715 352 4 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 19

+0.293

1'28.278

0.158 181.390 355 5 A. Márquez Gresini 73 Ducati 17

+0.300

1'28.285

0.007 181.376 354 6 P. Acosta KTM 37 KTM 19

+0.449

1'28.434

0.149 181.070 356 7 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 20

+0.453

1'28.438

0.004 181.062 355 8 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 19

+0.635

1'28.620

0.182 180.690 352 9 F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 18

+0.803

1'28.788

0.168 180.348 350 10 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 19

+0.967

1'28.952

0.164 180.016 348 11 B. Binder KTM 33 KTM 17

+0.980

1'28.965

0.013 179.989 351 12 J. Zarco LCR 5 Honda 20

+1.160

1'29.145

0.180 179.626 355 13 A. Rins Yamaha 42 Yamaha 16

+1.212

1'29.197

0.052 179.521 350 14 E. Bastianini Tech3 23 KTM 18

+1.357

1'29.342

0.145 179.230 352 15 M. Viñales Tech3 12 KTM 21

+1.446

1'29.431

0.089 179.052 350 16 A. Fernández Pramac 47 Yamaha 19

+1.572

1'29.557

0.126 178.800 345 17 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 16

+1.603

1'29.588

0.031 178.738 346 18 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 15

+1.677

1'29.662

0.074 178.590 350 19 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 18

+1.850

1'29.835

0.173 178.246 344 20 D. Moreira LCR 11 Honda 17

+1.920

1'29.905

0.070 178.108 351 21 L. Marini Honda 10 Honda 2

+6.048

1'34.033

4.128 170.289 335 Ver resultados

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