Resumen de la jornada

MotoGP GP de Australia

Resumen y resultados del sábado de MotoGP en Phillip Island; clasificación y sprint

Este sábado de MotoGP en Phillip Island ha sido vibrante, mita todo lo que ha pasado en la clasificación y en la carrera sprint del GP de Australia 2026.

Juanjo Sáez

Editado: 24 oct 2026, 8:23

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Quien haya madrugado para ver toda la acción del sábado en el Gran Premio de Australia de MotoGP seguramente no haya quedado decepcionado. La última clasificación y la última carrera sprint de Phillip Island fueron muy emocionantes. Mira aquí tanto el resumen como los resultados de ambas sesiones del sábado.

¡Y mañana hay cambio de hora!:

Qué pasó en la carrera sprint de MotoGP 2026 en Phillip Island

La carrera corta del Gran Premio de Australia 2026 de MotoGP nos regaló el tan esperado duelo entre los dos aspirantes al título, que estuvo lleno de adrenalina, pero que, por desgracia, acabó de la peor manera posible: con uno de los dos protagonistas en el Centro Médico.

En la salida, fue precisamente el piloto español de Ducati quien tomó el mando de la carrera, seguido, por un Martín que realizó una gran salida desde la segunda fila para situarse inmediatamente a la espalda de Márquez. Y enseguida quedó claro que hoy el piloto de la marca de Noale estaba especialmente agresivo, ya que en la tercera vuelta lo intentó en la curva 4, aunque se salió de la pista, para luego lograr adelantar en la curva 11.

Durante un par de vueltas, el madrileño incluso dio la sensación de que podía intentar escaparse, pero luego, en la quinta vuelta, se salió en la curva 4, lo que permitió a Márquez volver a ponerse en cabeza. Una vuelta después, Martín lo volvió a intentar en la curva 1, pero se salió en la curva 2, lo que permitió a Marc adelantarle.

El mismo guion se repitió en la octava vuelta, cuando Jorge volvió a intentarlo en la curva 4, pero con el mismo resultado. Así pues, el piloto de Aprilia daba la sensación de tener más recursos, aunque el de Ducati siempre conseguía responder golpe por golpe.

Al menos hasta que se produjo el sonado error de Martín, que entró demasiado abierto en la curva 8, perdió el control de la parte delantera de su Aprilia y rodó por la grava, teniendo que ser evacuado en camilla.

Para Márquez, a partir de ese momento todo fue fácil, también porque a sus espaldas encontró un aliado importante: su hermano Alex. El piloto del Gresini también dio la sensación de tener quizás un poco más, pero no remató la faena, consciente de lo importante que era este triunfo para el #93.

Al final, Ducati se llevó incluso un triplete en lo que se suponía que iba a ser un circuito de Aprilia, con Fabio Di Giannantonio completando el podio con la Pertamina Enduro VR46, logrando mantener a raya en la recta final a Marco Bezzecchi, quien pagó muy caro una pésima salida que le había hecho caer hasta la 12ª posición.

Siguiendo con la clasificación, el top 5 lo completó la KTM de Pedro Acosta, quien, tras luchar durante mucho tiempo por el podio, bajó el ritmo en la recta final, por delante de la Aprilia Trackhouse de Ai Ogura y de la RC16 gemela de Brad Binder, autor de una bonita remontada desde la 13ª posición en la parrilla. Lo contrario le ocurrió a Enea Bastianini, que solo pudo acabar 12º tras haber conseguido el pase directo a la Q2.

Los últimos puntos se los llevaron el ídolo local Jack Miller, octavo con la Yamaha Pramac, y Diogo Moreira, el primero de los pilotos de Honda en cruzar la meta después de que Johann Zarco se viera obligado a abandonar por un problema técnico.

Desde el fondo de la parrilla, Fabio Quartararo también protagonizó una buena remontada, terminando 11º con su Yamaha, mientras que Franco Morbidelli no pasó del 14º puesto con la otra Ducati del equipo Pertamina Enduro VR46. La carrera de Pecco Bagnaia duró apenas tres vueltas, ya que regresó a boxes porque no tenía ningún feeling con su Ducati y ya se encontraba en última posición. Raúl Fernández también se vio obligado a retirarse: en la novena vuelta se detuvo porque el dolor en la mano derecha, lesionada en Mandalika, se había vuelto insoportable.

Resultados de la carrera al sprint del GP de Australia 2026 de MotoGP

Práctica

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos 1 M. Márquez Ducati 93 Ducati 13

19'09.411

181.1 12 2 A. Márquez Gresini 73 Ducati 13

+0.323

19'09.734

0.323 181.0 9 3 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 13

+0.590

19'10.001

0.267 181.0 7 4 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 13

+1.074

19'10.485

0.484 180.9 6 5 P. Acosta KTM 37 KTM 13

+3.689

19'13.100

2.615 180.5 5 6 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 13

+6.146

19'15.557

2.457 180.1 4 7 B. Binder KTM 33 KTM 13

+7.433

19'16.844

1.287 179.9 3 8 J. Miller Pramac 43 Yamaha 13

+7.782

19'17.193

0.349 179.8 2 9 D. Moreira LCR 11 Honda 13

+10.722

19'20.133

2.940 179.4 1 10 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 13

+10.773

19'20.184

0.051 179.4 11 F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 13

+11.215

19'20.626

0.442 179.3 12 E. Bastianini Tech3 23 KTM 13

+11.437

19'20.848

0.222 179.3 13 A. Rins Yamaha 42 Yamaha 13

+11.568

19'20.979

0.131 179.3 14 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 13

+18.277

19'27.688

6.709 178.2 15 A. Fernández Pramac 47 Yamaha 13

+37.945

19'47.356

19.668 175.3 dnf R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 8

+5 Vueltas

1Г56.034

5 Vueltas 178.9 Abandono dnf J. Martín Aprilia 89 Aprilia 7

+6 Vueltas

10'21.587

1 Vuelta 180.3 Accidente dnf M. Viñales Tech3 12 KTM 6

+7 Vueltas

9'02.913

1 Vuelta 176.9 Abandono dnf J. Zarco LCR 5 Honda 3

+10 Vueltas

4'31.308

3 Vueltas 177.0 Abandono dnf P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 2

+11 Vueltas

3'12.178

1 Vuelta 166.6 Abandono Ver resultados

Qué dijeron los pilotos:

Qué pasó en la clasificación de MotoGP 2026 en Phillip Island

La Q2 de la clasificación del GP de Australia 2026 comenzó con una pista que empezaba a mostrar algunos tramos secos, ya que la lluvia volvió a caer en algunos tramos de la pista.

La caída en la primera vuelta de Marc Márquez, en la curva 4, parecía que iba a echar por tierra sus opciones, pero el #93 no perdió la calma, regresó al box y cogió su segunda Desmosedici GP para colocarse inmediatamente en la pole provisional. Cuando volvió a boxes para cambiar de neumáticos, sus rivales se le acercaron y algunos incluso lograron adelantarle.

Sin embargo, la respuesta de Marc fue contundente y marcó un tiempo de 1:34.203 con el que superó por nada menos que 1.494s a la otra Ducati de su hermano Alex. Un crono que le vale una pole position que no conseguía desde Sachsenring, además de su tercera salida consecutiva desde la pole en mojado.

Al igual que él, Álex Márquez logró su tiempo ya con el cronómetro a cero y, de este modo, consiguió adelantar a Johann Zarco, quien una vez más se ha confirmado como un gran especialista en mojado. Quizá el piloto de Honda LCR se haya visto favorecido también por la experiencia adquirida en la Q1, pero es innegable que ayer nadie apostaba por él.

Lo mismo puede decirse de Jack Miller, quien, en su última carrera en casa en MotoGP —antes de dar el salto a WSBK el próximo año—, se hizo con la segunda fila con su Yamaha del equipo Prima Pramac, terminando quinto tras superar el corte de la Q1.

El australiano fue superado en el último momento por Jorge Martín, que logró salvar una clasificación que parece haber puesto de manifiesto ciertas dificultades de las Aprilia sobre mojado. El líder del Mundial pudo clasificar cuarto para liderar la segunda fila.

Tras ocupar ayer cuatro de las cinco primeras posiciones en seco, las RS-GP se quedaron todas más rezagadas. Raúl Fernández se coló en la segunda fila de la parrilla con el sexto mejor tiempo, mientras que Marco Bezzecchi era noveno, a nada menos que 2.3s de la pole y a ocho décimas de su compañero de equipo, con Ai Ogura en 12ª posición.

Séptimo para liderar la tercera fila fue Pedro Acosta, quien , sin embargo, se quedó a nada menos que 2.2s de la pole de Marc Márquez, mientras precedía a la Ducati de Fabio Di Giannantonio. El piloto del Pertamina Enduro VR46 estaba virtualmente en primera fila tras la primera tanda, pero luego no logró mejorar tanto como sus rivales y, al final, tuvo que conformarse con el octavo mejor tiempo.

La lista de pilotos que salieron a pista en la Q2 la completó el debutante Diogo Moreira, que ocupó la décima plaza con la otra Honda LCR y se situó por delante de la KTM Tech3 de Enea Bastianini, quien, sobre mojado, no logró sacar la misma velocidad que el viernes le había permitido ser más rápido que Acosta.

La Q1 se disputó con la pista mojada, aunque parecía que las condiciones mejoraban. Sin embargo, la lucha por pasar a la Q2 no fue especialmente reñida y acabó favoreciendo a especialistas como Miller y Zarco. Basta con decir que el primero de los eliminados, que fue Brad Binder (13º), se quedó fuera por más de medio segundo con su KTM.

Iker Lecuona, que está rindiendo muy bien como sustituto del lesionado Fermín Aldeguer con la Ducati del Gresini, acabó 14º tras superar al convaleciente Maverick Viñales, quien, por su parte, volvió a ser el último de los pilotos de KTM.

Pecco Bagnaia temía que, en mojado, sus problemas de agarre en la parte trasera pudieran empeorar, y el 16º puesto obtenido parece haberle dado la razón, sobre todo porque el italiano no logró pasar el corte por más de 1.2s.

A Fabio Quartararo tampoco le fue mejor, ya que acabó penúltimo (19º) y fue el peor de las Yamaha, por detrás incluso del piloto de pruebas Augusto Fernández —que reemplazaba al lesionado Toprak Razgatlioglu— y de Alex Rins. Todo ello en un circuito en el que el año pasado salió desde la pole, con un récord que aún mantiene.

Resultados de la clasificación del GP de Australia 2026 de MotoGP

Q2

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Márquez Ducati 93 Ducati 7

1'34.203

169.981 337 2 A. Márquez Gresini 73 Ducati 7

+1.494

1'35.697

1.494 167.328 333 3 J. Zarco LCR 5 Honda 8

+1.503

1'35.706

0.009 167.312 335 4 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 8

+1.577

1'35.780

0.074 167.183 340 5 J. Miller Pramac 43 Yamaha 7

+1.781

1'35.984

0.204 166.827 327 6 R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 8

+1.947

1'36.150

0.166 166.539 337 7 P. Acosta KTM 37 KTM 8

+2.297

1'36.500

0.350 165.935 342 8 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 8

+2.303

1'36.506

0.006 165.925 334 9 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 8

+2.317

1'36.520

0.014 165.901 337 10 D. Moreira LCR 11 Honda 8

+3.681

1'37.884

1.364 163.589 329 11 E. Bastianini Tech3 23 KTM 7

+4.444

1'38.647

0.763 162.324 335 12 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 8

+5.186

1'39.389

0.742 161.112 333 Ver resultados

Q1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 J. Miller Pramac 43 Yamaha 7

1'35.461

167.741 328 2 J. Zarco LCR 5 Honda 8

+0.001

1'35.462

0.001 167.740 332 3 B. Binder KTM 33 KTM 8

+0.535

1'35.996

0.534 166.806 336 4 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 8

+0.835

1'36.296

0.300 166.287 333 5 M. Viñales Tech3 12 KTM 8

+1.226

1'36.687

0.391 165.614 330 6 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 9

+1.298

1'36.759

0.072 165.491 335 7 A. Fernández Pramac 47 Yamaha 8

+1.317

1'36.778

0.019 165.459 316 8 A. Rins Yamaha 42 Yamaha 8

+1.450

1'36.911

0.133 165.232 333 9 F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 8

+1.779

1'37.240

0.329 164.672 328 10 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 6

+2.443

1'37.904

0.664 163.556 325 Ver resultados

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Bezzecchi: "Me saca de quicio haber salido noveno"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Juanjo Sáez





Sainz explica el extraño plan de Williams el viernes en Austin: todo por 2027



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



9 h



Sainz explica el extraño plan de Williams el viernes en Austin: todo por 2027





Norris avisa a McLaren en Austin: "Estamos por detrás y el coche el es muy difícil"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



9 h



Norris avisa a McLaren en Austin: "Estamos por detrás y el coche el es muy difícil"





Leclerc marca el ritmo del viernes de F1 en Austin; Alonso y Sainz, muy lejos



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



10 h



Leclerc marca el ritmo del viernes de F1 en Austin; Alonso y Sainz, muy lejos

Más de

Marc Márquez





Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP en Phillip Island (Australia)



MotoGP



MotoGP 1 h



Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP en Phillip Island (Australia)





Alex Márquez: "He decidido no atacar a Marc; tenía velocidad pero no para pasarle de forma segura"



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



2 h



Alex Márquez: "He decidido no atacar a Marc; tenía velocidad pero no para pasarle de forma segura"





Márquez: "Hoy he tenido que sacar todas las cartas de la baraja para ganar"



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



3 h



Márquez: "Hoy he tenido que sacar todas las cartas de la baraja para ganar"

Más de

KTM





Acosta: "En la recta, Alex Márquez me pasaba cuando quería"



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



2 h



Acosta: "En la recta, Alex Márquez me pasaba cuando quería"





Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Phillip Island: ¡nuevo líder!



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



3 h



Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Phillip Island: ¡nuevo líder!





A qué hora es la última carrera de MotoGP en Phillip Island; ¡con el cambio!



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



4 h



A qué hora es la última carrera de MotoGP en Phillip Island; ¡con el cambio!

Últimas noticias





Resumen y resultados del sábado de MotoGP en Phillip Island; clasificación y sprint



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



1 min



Resumen y resultados del sábado de MotoGP en Phillip Island; clasificación y sprint





A qué hora es hoy la clasificación de F1 en Austin, GP de Estados Unidos



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



34 min



A qué hora es hoy la clasificación de F1 en Austin, GP de Estados Unidos





Bezzecchi: "Me saca de quicio haber salido noveno"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



1 h



Bezzecchi: "Me saca de quicio haber salido noveno"





Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP en Phillip Island (Australia)



MotoGP



MGP MotoGP 1 h



Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP en Phillip Island (Australia)

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse