El jefe de Suzuki aconseja a Ducati no dejar ir a Dovizioso

Aunque se daba prácticamente por hecho que Dovizioso iba a renovar con Ducati para otros dos años, en los medios italianos le han relacionado recientemente con un sorprendente cambio de KTM.

El manager del piloto de 34 años, Simone Battistella, declaró recientemente que la marca de Borgo Panigale necesitaba a Dovizioso más de lo que Dovizioso necesitaba a Ducati.

Cuando se le preguntó su opinión, Davide Brivio dijo que emparejaría a Dovizioso, que terminó segundo detrás de Marc Márquez en cada una de las últimas tres temporadas, con un piloto más joven.

"Creo que Dovizioso ha demostrado ser un piloto que puede ganar carreras, y durante varios años ha sido el piloto que más cerca ha estado de Márquez, por lo que lo mantendría como garantía para el futuro", dijo Brivio en un reciente videoconferencia con medios de comunicación.

"Tal vez trataría de decidir quién puede ser su sustituto en el futuro o quizás quién debe estar más cerca de él, y le haría desarrollar junto a Dovizioso".

"Yo me quedaría con Dovizioso, pero tal vez en Ducati tienen problemas que no conocemos, y hacen sus propias evaluaciones. Sin embargo, desde un punto de vista deportivo, no creo que puedan renunciar a Dovizioso. Pero no sé si hay otros problemas económicos, de marketing u otros".

