Gardner: "Estoy más cerca de lo que me esperaba"

Cargar el reproductor de audio

El australiano, que no hace ni 20 días que pasó por el quirófano tras fracturarse la punta del radio de la muñeca derecha, no tenía muy claro antes de comenzar hasta qué punto sería capaz de pilotar la KTM de MotoGP, teniendo en cuenta que su prioridad era la de no empeorar el estado de su brazo.

Finalmente, Remy Gardner terminó esta primera toma de contacto de 2022 con el sexto mejor registro, a 1.1 segundos del mejor tiempo, que este miércoles se adjudicó Maverick Viñales.

Para el actual campeón del mundo de Moto2, esta última jornada fue la más complicada de gestionar, como consecuencia de la intensidad del dolor en la muñeca, especialmente por la tarde. A pesar de ello, el piloto del equipo Tech3 afirmó estar muy contento con su rendimiento, y más que con eso, con la mejoría exhibida a pesar de la limitación física que le acompaña.

"Han sido tres días largos. La primera incógnita giraba alrededor de si la muñeca me iba a permitir pilotar. Y la verdad es que fue mejor de lo esperado. Evidentemente que me falta velocidad, pero el martes dimos un buen paso adelante y esta mañana, también. Estoy más cerca de lo que me esperaba", resumió Gardner, que ahora tiene por delante dos jornadas en las que tratará de reposar tanto como pueda, antes de volver a subirse a la moto el sábado, de nuevo en Sepang y ya con el resto de la parrilla de MotoGP.

"La muñeca va a peor con el paso de las horas. El lunes y el martes aún, pero hoy, después de comer, me subí a la moto y ni siquiera podía accionar el freno", añadía el piloto aussie, muy contento de haber podido tomar parte en el shakedown, a pesar de estar tocado.

"Para un novato, estos días son muy útiles. Incluso a pesar de las limitaciones que tengo, he podido rodar y familiarizarme con muchas cosas que eran nuevas", remachó el #87.

Remy Gardner, KTM Tech3 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP, Remy Gardner, KTM Tech3 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 17 / 50 Foto de: MotoGP Remy Gardner, KTM Tech3 18 / 50 Foto de: MotoGP Remy Gardner, KTM Tech3 19 / 50 Foto de: MotoGP Remy Gardner, KTM Tech3 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 26 / 50 Foto de: MotoGP Remy Gardner, KTM Tech3 27 / 50 Foto de: MotoGP Remy Gardner, KTM Tech3 28 / 50 Foto de: MotoGP Remy Gardner, KTM Tech3 29 / 50 Foto de: MotoGP Remy Gardner, KTM Tech3 30 / 50 Foto de: MotoGP Remy Gardner, KTM Tech3 31 / 50 Foto de: MotoGP Remy Gardner, KTM Tech3 32 / 50 Foto de: MotoGP Remy Gardner, KTM Tech3 33 / 50 Foto de: MotoGP Remy Gardner, KTM Tech3 34 / 50 Foto de: MotoGP Remy Gardner, KTM Tech3 35 / 50 Foto de: MotoGP Remy Gardner, KTM Tech3 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, Francesco Guidotti, KTM Tech3 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images