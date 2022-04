Remy Gardner: "Me esperaba algo mejor de lo que he hecho"

Cargar el reproductor de audio

Después de brillar en Moto2, Remy Gardner no tuvo el inicio de temporada que esperaba en MotoGP. El piloto australiano sumó un punto en su debut en Qatar, pero ha pasado desapercibido en la hoja de tiempos desde entonces.

El Gran Premio de las Américas ilustró el difícil comienzo de temporada del piloto de Tech3. Como todos los de KTM, luchó por encontrar el ritmo adecuado y el sábado, según admitió él mismo, tuvo un "día malísimo" con un resultado de clasificación muy decepcionante.

Remy acababa de completar su mejor primer sector del fin de semana cuando ondeó una bandera amarilla en la Q1, y perdió el frente en su segundo intento.

"Lamentablemente con mi caída no pude lograr la vuelta perfecta” , explicó el hijo de Wayne Gardner tras la sesión. "Incluso si lo hubiera hecho, habría ganado cuatro décimas como máximo y eso fue solo dos lugares. No habría cambiado mucho".

"Perdimos literalmente dos segundos", lamentó Gardner. "Es lo mismo para los pilotos de fábrica. Lo que me gusta un poco más es que la brecha se está reduciendo ligeramente con ellos. Puede que hayamos mejorado, no estoy seguro, pero los naranjas están luchando".

"Tienes que esforzarte mucho para ser rápido en esta moto. Austin no es la pista más fácil físicamente y no pude aguantar. No fue un buen día, no fue un buen fin de semana".

Gardner se rompió la muñeca poco antes de las pruebas de pretemporada, durante las cuales su trabajo fue muy limitado, y aunque sabe que la lesión se lo ha puesto difícil, no quiere usarlo como excusa para explicar otra decepción en Texas:

"Por supuesto que la muñeca no ayudó, pero en esta etapa de la temporada, después de haber corrido tanto, estamos más o menos en el ritmo. [Austin] es solo una pista física y la moto no fue fácil de llevar".

"Me esperaba algo mejor de lo que hice", admitió el piloto de Tech3. "Al ver lo que otros han hecho en el pasado y después de terminar el año pasado dominando en Moto2, esperaba algo mejor".

"Las primeras carreras fueron muy duras, pero encontraremos un poco más de estabilidad", agregó esperanzado. "Todavía tengo mucho que aprender, pero he recibido una gran bofetada [de realidad], especialmente en el GP de las Américas".

Gardner también tuvo problemas físicos durante todo el fin de semana: "No fue una buena carrera", dijo al sitio oficial de MotoGP después de terminar 20º en una carrera agotadora. "Lo di todo, pero después de siete u ocho vueltas, sinceramente, estaba muerto".

Al igual que Brad Binder, Remy Gardner cree que la pista no estaba hecha para su KTM, ya que todos los representantes de la marca habían tenido dificultades:

"Esperemos que KTM saque algo de aquí sobre cómo mejorar nuestro paquete", agregó.

"Hay dos pilotos increíbles en el equipo de fábrica y uno de ellos ni siquiera terminó en los puntos al dar el 200% en cada curva. Espero que les dé algunos datos para intentar progreso. No es la pista más fácil para KTM, eso es seguro", concluyó el australiano.