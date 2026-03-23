Las prisas y la improvisación marcaron el regreso de MotoGP a Brasil

A pocos días de que MotoGP llegue a Austin, donde se prevé la asistencia de la jefatura de Liberty Media, la propietaria del Mundial, la imagen proyectada en Goiania no es seguramente la que los nuevos jefes querrían haber visto. Casi tres décadas después del último Gran Premio de Brasil, el regreso del certamen se ha convertido en una pesadilla para los ejecutivos de Dorna, el promotor, rebautizada hace ya varias semanas como MotoGP Sports Entertainment.

Las lluvias torrenciales que durante los últimos días cayeron sobre la zona en la que se emplaza el Autódromo Ayrton Senna han dejado a la vista las costuras de los protocolos aplicados, que ahora deben revisarse para evitar imágenes como las que se vieron este sábado, cuya agenda fue alterada irremediablemente por culpa del tremendo socavón que apareció en la recta principal, y que llevó a retrasar más de una hora y media el inicio de la prueba al sprint.

La primera vicisitud radica en la ubicación en el mapa de Goiania, que se emplaza en la zona tropical de Brasil, donde la temporada de lluvias se extiende desde diciembre a marzo. Se da la circunstancia de que, históricamente, la tercera semana de marzo es la que acumula más agua de todo el año.

Ir en época de lluvias, primer inconveniente

Las altas precipitaciones de agua que cayeron sobre el circuito desde el lunes y que se prolongaron durante todo el martes provocaron que varias zonas de la instalación quedaran bajo el agua. En las imágenes a las que tuvo acceso Motorsport.om se podía observar la curva de entrada a meta y el acceso al pitlane completamente inundados, así como el túnel de entrada al paddock. El escenario era de provisionalidad absoluta, con maquinaria y personal trabajando en diversos focos, para despejar y limpiar un circuito totalmente embarrado.

La lluvia inunda el circuito de Goiania, en Brasil Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Sin embargo, el miércoles, después de que los operarios se fajaran sin descanso, el panorama comenzó a despejarse con la ayuda de la salida del sol y la subida de la temperatura. La situación incluso llevó a las autoridades del Estado de Goiás a enviar a una treintena de presos de las cárceles más cercanas, a quien se les encomendaron las labores de retirada de escombros, como parte de un programa de reinserción. El viernes arrancó el gran premio, aunque las sesiones se vieron condicionadas. En parte, por la reaparición de la lluvia.

El sábado, sin embargo, todo se complicó un poco más, después de que los corredores descubrieran, recién completada la cronometrada de MotoGP, una protuberancia que escondía un agujero considerablemente grande, en plena recta de meta.

Un tremendo agujero en medio de la pista

El protocolo habitual en estos casos se puso en marcha, y tras una inspección sobre el terreno del personal encargado de seguridad y operaciones, se tomó la decisión de suspender la actividad para reparar el agujero, que cada vez crecía más de dimensiones. Se abrió el área afectada, se limpió y se rellenó con cemento antes de volver a sellarla con placas de asfalto.

Una chapuza que salvó la jornada, exclusivamente, por un motivo: “Porque el agujero estaba fuera de la trazada, solo por eso", dijo Marc Márquez, tras ganar la Sprint. “Son cosas que pasan en los nuevos circuitos. Ha habido un momento en el que me he cabreado un poco, porque para un piloto no es fácil activarse, desactivarse y volver a concentrarse. Tenemos nuestros rituales. Hay que mejorarlo para el futuro. Para ser un circuito nuevo, ya hay ondulaciones, dado que la tierra de debajo se mueve", aseguró el español.

Reparan un socavón en la recta de meta. Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Creo que hemos venido aquí un poco pronto y las cosas no estaban terminadas al cien por cien. Pero todo el esfuerzo que están poniendo nos está permitiendo correr, y la pista es muy bonita", aportó Pecco Bagnaia.

Pero las cosas siempre pueden ir a peor y la guinda del pastel llegó el domingo cuatro minutos antes del plato fuerte del fin de semana, la carrera de MotoGP que, en la misma parrilla, se redujo de 31 a 23 vueltas, sin que muchos pilotos ni se enteraran. "No me di ni cuenta, salí a pista y pensaba que se trataba de un error", confesó Jorge Martín, a la postre segundo en la meta. "Pedí a mi equipo que aplazaran el inicio de la carrera, mi técnico estaba aún reprogramando la electrónica a un minuto para salir... fue un poco precipitado", aportó Alex Márquez. Esta vez fue la degradación del asfalto en algunas partes de la pista, principalemte las curvas 11 y 12, lo oque obligó a acortar al máximo la carrera (un 25% de las vueltas), con los pilotos recibiendo chinazos de piedras sueltas en cuello y brazos.

Así terminó parte de la superficie del Circuito de Goiania, que estaba recién reasfaltado y reformado Foto de: Motorsport.com

En su afán de incorporar nuevos países a su cada vez más amplio calendario, Dorna apostó por volver este año a Goiania, que ya albergó tres ediciones entre 1987 y 1989. En los últimos años, las autoridades locales han trabajado para volver al programa de MotoGP, un deseo que se consolidó en 2024, con un anuncio de por medio. Desde el primer momento, la fecha prevista para el regreso se situó en 2026, pero la realidad vivida este fin de semana invita a pensar que las obras no se terminaron a tiempo, y el déficit de servicios es notable en un campeonato que aspira a crecer a todos los niveles.

El promotor local de la carrera es la empresa Brasil Motorsport, la misma que se encarga de organizar el evento de Fórmula 1 en Interlagos, y cuyo CEO es Alan Adler. Aunque su capital es privado y tiene una gran experiencia en la organización de eventos relacionados con el motor, la situación de este fin de semana ha desbordado a la compañía.

Según ha podido saber Autosport, la inversión realizada para la reforma del circuito ronda los 250 millones de reales, casi 50 millones de dólares. La inyección que incluyó el reasfaltado de un trazado asentado sobre un subsuelo muy poroso, que con el diluvio se ha desplazado. Eso explica el socavón, aunque ese no ha sido el único problema. Los parches de agua no han desparecido en ningún momento, a pesar del calor, y de haber estado 24 horas sin llover. “Parece que llueva debajo del circuito”, describió, de forma elocuente, Márquez, al terminar el viernes. Si bien es cierto que la administración local no dio luz verde hasta el año pasado a la partida presupuestaria destinada a reformar el viejo circuito, para convertirlo en una instalación acorde a los estándares actuales, el ejemplo de este fin de semana lleva implícito la necesidad de revisar según qué protocolos de control.

“Lamento mucho ver estas cosas. Estoy muy decepcionado con el nivel de preparación en este circuito. Se nos repite que MotoGP necesita mejorar, pero para llegar al nivel al que pretendemos llegar no podemos permitirnos estas situaciones”, lamentaba Davide Brivio, director del equipo Trackhouse. “En las reuniones que hemos tenido recientemente nos piden que invirtamos más en exposición, que nos hagamos más visibles y que actualicemos y mejoremos nuestros hospitalities. Pero MotoGP tiene que cumplir con su parte. Lo que queremos es no vernos en estas situaciones”, añadía el ejecutivo.

El guante le recogió Pecco Bagnaia. “La imagen del campeonato hacia el exterior no es mi problema. Solo espero que Dorna y Liberty Media sean capaces de entender bien cómo mejorar”, advirtió el italiano.