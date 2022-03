¿Cómo funciona la sustitución de pilotos en MotoGP?

Cargar el reproductor de audio

La dura caída de Marc Márquez en Indonesia provocó una búsqueda a contrarreloj por parte del Repsol Honda Team para encontrar, en un plazo de 10 días, un sustituto del piloto de Cervera para el Gran Premio de Argentina.

Una semana y tres días fue el margen concedido a la marca del ala dorada para encontrar al candidato que acompañe, finalmente, a Pol Espargaró durante la cita en Argentina.

Por orden de antigüedad y expediente, Stefan Bradl era el nombre que más sonaba en la lista de aspirantes para sustituir a Marc Márquez sobre la RC213V. Y, efectivamente, fue el piloto alemán el encargado de sustituir a Marc durante la prueba argentina.

¿Cuál es el límite de tiempo para encontrar sustituto en MotoGP?

El sentido de este margen de tiempo depende de la programación, aplicando un procedimiento u otro en función de si las carreras son, o no, consecutivas. De esta manera, si un piloto sufre una lesión, experimenta una caída o estuviera sujeto a una causa mayor que pusiera en peligro su participación en la prueba, el equipo no estaría en la obligación de encontrar un sustituto.

Sin embargo, si existe un fin de semana de descanso entre carrera y carrera, el reglamento obliga a encontrar un segundo piloto antes de que comience el siguiente gran premio.

En otras palabras, si un piloto -bajo las circunstancias que fueran- no pudiera correr en Argentina (domingo 3 de abril) su equipo no estaría en la obligación de buscar un sustituto para el Gran Premio de las Américas, que está programado siete días después. Sí lo tendrían que hacer para el próximo 24 de abril en Portimao, pues hay un fin de semana libre entre carrera y carrera y es aquí cuando sí se debería nombrar un piloto sustituto.

Más sobre la sustitución de Márquez: Honda, por reglamento, debe presentar dos pilotos en Argentina

Esto también puede extrapolarse a Moto2 y Moto3. Es decir, si en la categoría intermedia o junior hay un piloto que no puede competir, el límite para actuar son dos horas después de la FP2 (el final del viernes). En el caso de la categoría reina, el límite de tiempo se amplía a dos horas antes de la clasificación. Este margen se debe a que MotoGP cuenta con un entrenamiento adicional el día de la clasificación, la FP4.

Esto explica lo ocurrido en Indonesia, pues Marc Márquez -sobre el papel- sí participó en el evento aunque no fuera declarado apto para disputar la carrera debido a su incidente en el Warm Up, por lo que estamos ante una baja particular a nivel reglamentario.

Por este motivo, y coincidiendo con lo explicado anteriormente, las normas dictan que en caso de transcurrir 10 días entre el anuncio de una baja y el siguiente evento, todos los equipos están obligados a presentar un sustituto.