En su primer año como responsable deportivo de Prima Pramac Racing, la estructura satélite de Ducati se alzó con el campeonato del mundo por equipos, un hito que, hasta el pasado curso, había estado reservado siempre a equipos oficiales de fábrica.

En su segunda temporada, Gino Borsoi espera poder dar un paso más y llevar a Jorge Martín al título de pilotos, un desafío que empezó de forma brillante en el Gran Premio de Qatar, logrando la pole y la victoria en la sprint. Pero que dejó alguna sombra en la carrera del domingo, donde el máximo rival, Pecco Bagnaia, se impuso con mucha autoridad.

Motorsport.com quiso entrevistar al ex piloto y ahora responsable deportivo de Pramac para pulsar sus impresiones tras el inicio del curso.

Pregunta: ¿Que valoración se hace desde Pramac del fin de semana de Qatar en relación a Jorge Martín?

Respuesta: "El fin de semana ha sido muy bueno, empezando desde la clasificación, que fue perfecta y logró hacer un tiempo espectacular (nuevo récord del circuito), pasando por la sprint race de la tarde, que ganó sobreponiéndose a los problemas que teníamos con la moto. Porque el sábado por la tarde aún no teníamos la moto, digamos, a punto para poder hacer una carrera como la que hizo, Jorge pilotó por encima de todos los problemas y se llevó una victoria contra todos los pronósticos. Sabíamos que íbamos a sufrir y él puso la magia, fue el artista del sábado por la tarde con una moto que no llegó muy bien. El domingo no tuvimos los mismos problemas que el sábado, mucho menos diría, pero él no pudo atacar desde el minuto uno porque estábamos en alarma por el problema de las vibraciones y el consumo de neumáticos. Tuvimos que salir con mucha precaución, sin querer atacar desde el primer momento y este exceso de precaución, desde la primera vuelta, es lo que le impidió luchar con Bagnaia. Pecco sí empezó arrancando fuerte sin preocuparse mucho del neumático y nosotros muy conservadores. Creo que ahí es donde se nos fue las opciones de luchar por la victoria".

El equipo Pramac celebra el podio de Jorge Martín logrado el domingo en Qatar

P: ¿Esa postura "conservadora", fue una decisión sobre la marcha del piloto, o formó parte de la estrategia del equipo?

R: "Es una decisión del equipo, lo valoramos mucho tanto el sábado después de la carrera como el domingo por la mañana, ves los datos del consumo de los neumáticos y, a partir de ahí, se hace una proyección. Sabíamos que si manteníamos el mismo ritmo que en la sprint el neumático no iba a aguantar. El domingo nos demostró que la valoración había sido correcta, pero entraron otros factores, las carreras de Moto3 y Moto2 cambiaron un poco la proyección del desgaste de las gomas y esto es algo que tenemos que aprender, porque el Pirelli es un neumático más blando y deja un agarre diferente respecto a lo que dejaba el pasado año el Dunlop. El viernes también llovió por la tarde y no cambió el grip de las gomas de las otras clases, que sí fue diferente el domingo después de las dos carreras".

Martín suma este año al trabajo físico, el mental en MotoGP

P: Es indiscutible que Martín hizo dos podios y está tercero del Mundial, lo que es un gran resultado. Pero la impresión el domingo fue un poco de desencanto… ¿Se está presionando mucho?

R: "Jorge no tiene ninguna presión, y por parte del equipo menos, cero. Ha mejorado respecto a 2023, ha trabajado mucho física y mentalmente, creo que es un Jorge que ahora cubre todos los aspectos de la preparación, también a nivel, digamos, mental. Físicamente ya estaba el pasado año súper preparado y solo faltaba ese pequeño toque, quizá. Luego habrá que ver si nos trae resultados esa preparación, pero estamos seguros que va a mejorar lo que ya hizo el año pasado, cuando demostró que era el más rápido de la categoría y solo le faltaron detalles que estamos intentando pulir ahora. Le veo muy tranquilo, el resultado del domingo fue muy bueno, todo el fin de semana. Hay que tener en cuenta que es un Mundial muy largo y no hay que cometer errores. El año pasado en el arranque de Portimao hicimos un gran sábado y el domingo nos quedó muy mal sabor de boca (tuvo un toque con Marc Márquez en la primera vuelta y luego, cuando remontaba, se cayó a 6 vueltas del final yendo 10º), quizá si hubiera terminado la carrera, octavo o noveno, hubiéramos sumado unos puntos muy valiosos de cara a la clasificación final, lo que le hubiera dado más margen en su lucha con Pecco".

Francesco Bagnaia, Ducati Team, y Jorge Martín, Pramac

P: ¿Cuando al final de la carrera Bagnaia dice: "Nosotros trabajamos en silencio", qué lectura hace de eso Pramac? ¿Hay batalla psicológica?

R: "No hay ninguna polémica, ni con Pecco ni con el lado rojo del equipo Ducati. Evidentemente, y eso ya lo han demostrado muchas veces, ellos llegan el domingo. Eso es algo que tenemos que estudiar y aprender. La mayoría de las veces empiezan con muchas dificultades los fines de semana y a medida que se acerca el domingo van mejorando. Es algo que tenemos que entender porque desde un viernes tan difícil para ellos luego consiguen ganar la carrera. Si nosotros también somos capaces de hacer eso, teniendo un viernes y sábado tan sólido como tiene siempre Jorge, luego el domingo aún seríamos más fuertes. La otra opción es pedirle a Dorna que elimine los domingos (bromea)".

P: Motorsport.com ha publicado recientemente entrevistas con Paolo Ciabatti, antiguo director de Ducati, y su sustituto Mauro Gresilli. Ambos coincidieron en señalar que la estrategia respecto a Pramac de la fábrica de Bolonia es la de volver a convertirlo en un equipo de formación, con pilotos jóvenes y sueldos contenidos. Dando por hecho que este es el último año de Martín en este equipo. ¿No tiene nada que decir Pramac en todo esto?

R: "Evidentemente, somos parte de un proyecto Ducati. Pramac nace para ser el equipo junior, o el equipo por el que pasan los pilotos jóvenes o de una experiencia determinada para luego ser valorado y, si procede, moverlo al equipo oficial. Este es el proyecto con el que empezó Pramac. Y entiendo que sigue siendo el espíritu y el motivo por el que tenemos esa gran conexión con Ducati y las motos oficiales. ¿Se dice que Martín no formará parte del proyecto del año que viene? Personalmente creo que el recorrido de Jorge dentro del equipo Pramac, quieras o no quieras, ha llegado un poco a su fin. Ha estado muchísimos años, empezó desde su primer año en MotoGP y estamos en el cuarto. El siguiente paso, sí o sí, tiene que ser con una moto oficial, sea Ducati o la que sea. Sigue demostrando que es uno de los más rápidos, o quizá el más rápido o a la par de Pecco, y se merece, a parte de una gran temporada con nosotros este año, que el año que viene tenga una moto oficial. Por más bonito e interesante que sea para un piloto Pramac, que tiene una moto Ducati oficial y una conexión especial con el fabricante"

P: ¿La relación con Gresilli está siendo tan buena como lo era con Ciabatti?

R: "Tengo muy buena relación con los dos. Ciabatti es un gentleman, una gran persona, nos ha ayudado mucho durante todos estos años, muy equilibrado, hemos trabajado a la perfección todos estos años. A Gresilli acabo de conocerlo pero he podido ver que es bastante por el estilo, me ha gustado mucho trabajar con él, es muy sensato y equilibrado. Creo que podremos trabajar igual de bien que con Paolo".

Franco Morbidelli, Pramac Racing

P: Tras una pretemporada en blanco por una lesión, Franco Morbidelli pudo, por fin, debutar al manillar de la Ducati.

R: "El resumen del fin de semana de Morbidelli es muy positivo, mucho más allá de las expectativas. Ha sido la primera vez que se ha subido a una Ducati, el martes de Valencia no cuenta por las circunstancias. El primer test real para él fue el viernes de Qatar, cuando el resto venían de cinco días de entrenamientos, todos con una puesta a punto, velocidad y tranquilidad por todo lo que habían entrenado ya. Para él cada vez que pisaba el circuito era descubrir cosas, es como un niño empezando a caminar. No hizo errores. El sábado acabó a 24 segundos del ganador y el domingo, con el doble de vueltas, llegó a la misma distancia. Eso quiere decir que mejoró un segundo de ritmo con muchas más vueltas, entendiendo cada vez más lo que necesito y puede hacer con esta moto.

Nombres propios en MotoGP: Aldeguer, Acosta y Marc Márquez

P: Ducati ha fichado a Fermín Aldeguer para que corra con Pramac en 2025.

R: "Bueno, Ducati ha fichado a Aldeguer. A partir de ahí es una cuestión de Ducati dónde quiera ponerlo".

P: Pero, ¿te gustaría tener a Fermín en Pramac el próximo año en Pramac?

R: "Evidentemente".

Por si te lo perdiste: MotoGP Fermín Aldeguer debutará en MotoGP 2025 con Pramac-Ducati

P: ¿Qué te pareció el debut de Pedro Acosta en MotoGP?

R: "Ya sabíamos, increíble, lo demostró en carrera. Hizo lo que tenía que hacer, atacar desde el minuto uno para entender qué es la MotoGP, entender qué es luchar con los mejores pilotos del mundo, estuvo delante, pudo ver como conduce Márquez, pudo ver cómo conduce Jorge, pudo ver como conducen los mejores. De mitad de carrera al final sufrió porque tiene que entender todavía cómo gestionar el neumático y adaptarse a la categoría, con motos más potentes y pesadas. Fisicamente, imagino, que habrá sufrido un poco más. Pero imagino que toda la tensión y presión de entender la categoría en una carrera tan larga te lleva a, si se puede decir así, cometer pequeños errores por su falta de experiencia. El resumen, para mi, es que hizo lo que tenía que hacer: atacar y disfrutar. Creo que dentro de muy poco le veremos ahí arriba luchando por algo más".

P: ¿Y el de Marc Márquez con la Ducati?

R: "Creo que hizo un fin de semana más que inteligente, poco a poco va descubriendo la moto, entendiéndola, sin cometer errores. ¿A Marc qué le vas a decir? yo no puedo decirle nada, él sabe infinitamente mejor que yo cómo llevar esta situación. Entiendo que Marc tiene un plan y que no ha empujado desde el minuto uno al cien por cien, porque querrá descubrir todos los secretos de esta Ducati, que para él es una moto completamente nueva, muy distinta de lo que estaba acostumbrado. Entiendo que traer a casa la moto, sacar información e ir avanzando poco a poco es el camino más inteligente. Pero, insisto, nadie mejor que él sabe como manejar esta situación".