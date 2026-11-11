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MotoGP GP de Qatar
El curioso récord de hace 40 años que Bezzecchi alcanzó con su victoria en Qatar
Con la victoria del pasado domingo en Qatar, Marco Bezzecchi logró que sus primeras 12 victorias en MotoGP fueran en 12 pistas diferentes. Un récord que se había mantenido durante más de 40 años, logrado por Freddie Spencer.
Matteo Nugnes
Publicado: 11 nov 2026, 13:20
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La victoria conseguida el pasado domingo por Marco Bezzecchi en Qatar fue la duodécima de la carrera deportiva del piloto de Aprilia en MotoGP, y le llevó a batir un récord bastante singular. Se lo ha arrebatado a una leyenda como Freddie Spencer, con quien estaba empatado hasta la cita de Losail.
Doce victorias empiezan a ser una cifra considerable en la categoría reina, y el récord del italiano reside en que las ha conseguido todas en circuitos diferentes.
'Fast Freddie', por su parte, hizo lo mismo en su momento pero se quedó en once, con una racha que comenzó en Spa-Francorchamps en 1982 y que concluyó en la misma pista dos años más tarde, en el Gran Premio de Bélgica de 1984.
Hablamos, pues, de un récord que se mantenía vigente desde hacía más de 40 años, y que Bezzecchi ha batido en el transcurso de nada menos que tres años. Su primer triunfo se remonta al 2 de abril de 2023, con motivo del Gran Premio de Argentina, en lo que fue su segundo año en MotoGP, cuando defendía los colores del VR46 a lomos de una Ducati.
Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team
Foto de: Media VR46
En esa misma temporada llegaron para el #72 otras dos victorias, en Le Mans y en la India. Una victoria que parece destinada a ser única, ya que esa ha sido, hasta la fecha, la primera y única edición del gran premio en el Circuito Internacional de Buddh. A partir de ahí, comenzó sin embargo un largo periodo sin éxtos, que se prolongó hasta el Gran Premio de Gran Bretaña de 2025, siendo la de Silverstone su primer triunfo al manillar de la Aprilia.
Ese fue el preludio de la espectacular racha que logró entre finales de 2025 y principios de 2026, con cinco victorias consecutivas entre Portimão, Valencia, Buriram, Goiânia y Austin. Sin embargo, el domingo para que más recordará Bezzecchi será, sin lugar a dudas, el de Mugello, que parecía el inicio de un camino hacia el título. En cambio, aquel será solo el punto álgido de una temporada que ha sufrido después un gran bajón.
Los dos últimos triunfos, en Mandalika y en Losail, han llegado cuando ya era demasiado tarde para intentar impedir que Marc Márquez se proclame campeón del mundo por décima vez. Los 74 puntos de desventaja a dos carreras del final, de hecho, solo mantienen al de Rimini en la lucha por el título de forma matemática.
Y lo curioso es que estas dos carreras son también las que, ahora que parece haber recuperado el brío del inicio del curso, podrían poner fin a esta racha de Bezzecchi, precisamente porque en Portimao y Valencia ya se impuso la temporada pasada. Si lo hace en este 2026, repetiría y el récord se quedaría en 12.
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