Razgatlioglu, abierto a ir a MotoGP en 2023

El corredor turco, que lidera la clasificación del WorldSBK con 20 puntos de ventaja sobre Jonathan Rea antes de la ronda de Portimao de este fin de semana, este año se vio vinculado con un posible cambio a MotoGP la próxima temporada con Yamaha.

Razgatlioglu aplazó el salto al renovar por dos años con la marca de los diapasones para seguir en el WorldSBK.

Sin embargo, las especulaciones sobre la posibilidad de que Razgatlioglu vaya a MotoGP no han acabado, y el jefe del equipo Yamaha, Paul Denning, apoyará al piloto si lo hace.

El pasado fin de semana en Jerez, Razgatlioglu fue captado por las cámaras diciendo que Yamaha le había ofrecido probar la M1 de MotoGP al final de la temporada, una señal que alimenta el posible cambio.

El #54 confirmó en una entrevista a la web oficial del WorldSBK que hará el test, aunque no se han concretado aún los detalles.

"Normalmente, este plan es para el fin de semana de la carrera de Indonesia, pero para mí no es un problema [cuando tenga lugar el test] porque este año para mí es importante", dijo el piloto de 24 años.

"Tenemos muchas ocasiones para probar la moto de MotoGP. Ya veremos. Este año me centraré en mi trabajo y quizás después probaremos la moto de MotoGP".

Razgatlioglu descarta dar el salto a MotoGP la próxima temporada, incluso aunque cumpla el objetivo de convertirse en el primer campeón turco del WorldSBK ya este año.

Yamaha aún no ha confirmado quién será el compañero de Andrea Dovizioso en el renovado equipo satélite RNF (actual Petronas SRT) el próximo año, aunque Darryn Binder está en la lista.

"Seguiré aquí [en el WorldSBK] porque tengo dos años más de contrato", dijo Razgatlioglu. "Espero que este año sea campeón. Me gusta este paddock y digo que he nacido aquí. Pero quizá el año que viene sea campeón y vaya a MotoGP [en 2023], no lo sé. Este año y el que viene me quedaré aquí".