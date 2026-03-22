Razgatlioglu: "Es la primera vez que tengo miedo de usar el freno delantero en carrera"

En su segundo gran premio en MotoGP, Toprak Razgatlioglu logró el viernes pasar directamente a la Q2, una paso adelante que no pudo refrendar en clasificación, ya que solo pudo ser último y salir 12º en parrilla. Pese a estar en medio del pelotón, en la cuarta fila, el turco salía desde el lado sucio (derecho) y desde el mismo momento en que se apagó el semáforo empezaron sus peripecias.

"Fue muy extraño", explicó a los periodistas el sábado por la tarde en Goiania. "Ya tuve este problema en Tailandia. No puedo explicarlo. Abrí el acelerador a fondo, pero en el momento en que solté el embrague, perdí potencia. No entiendo por qué", desveló el corredor, que se quedó clavado en la recta y le adelantaron por todas partes. "Tras la salida, intenté alcanzar a los demás pilotos pero fue imposible", dijo consternado.

Una vez en marcha, las cosas no fueron a mejor para el tres veces campeón de SBK.

"Era como si estuviera corriendo con neumáticos de cinco años. Fue muy extraño. La parte delantera era muy inestable en las rectas. Era como conducir sobre una superficie mojada, no lo disfruté en absoluto", comentó el turco, que calzó una combinación de neumático duro delante, como toda la parrilla, y medio trasero, a diferencia de los siete primeros clasificados, que lleva an el blando detrás.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Lo que sentí fue realmente extraño, no tenía nada que ver con el viernes (en la Práctica). Todo había cambiado. Quizás sea el neumático, quizás sea la configuración de la moto. No creo que sea así, porque los demás pilotos de fábrica también usan la misma moto. Fabio Quartararo hizo un muy buen trabajo. Y Alex Rins tampoco estuvo mal".

Toprak cruzó la meta penúltimo a 23 segundos del ganador, Marc Márquez y solo por delante de, precisamente, su compañero de equipo, Jack Miller, que llegó último.

"Jack tuvo los mismos problemas; lo observé. La rueda delantera patinaba, la motocicleta no reducía la velocidad, no tenía agarre en la parte trasera. Todo era muy extraño y no sabía por qué. El equipo lo examinará todo. Estoy intentando pilotar la moto, pero así es imposible", avisó.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"En fin, terminamos últimos. No sé por qué. La sensación es muy extraña. Es la primera vez que tengo miedo de usar el freno delantero en carrera. Porque, ya sabes, parece que al frenar las ruedas giran", confesó el piloto que, habitualmente es un virtuoso en el dominio del tren delantero y sus famosos invertidos (frenar y levantar la rueda trasera)

Con la previsión de lluvia amenazando para el domingo por la mañana, Toprak se despidió bromeando, o no: "Ojalá llueva, ojalá llueva mucho", como si fuera el agua una oportunidad de poder brillar para él.