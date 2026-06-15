Razgatlioglu no está satisfecho pese a su mejor resultado: "No puedo adelantar a nadie"

Con su undécimo puesto en Hungría, Toprak Razgatlioglu logró su mejor resultado hasta la fecha en MotoGP. El piloto turco, junto con su equipo Pramac, ha avanzado en la puesta a punto de la Yamaha.

En Mugello se encontró una mejor configuración del freno motor. Esto también se confirmó en el Balaton Park: "Sí, ahora está mucho mejor. En Mugello todo fue complicado, pero ahora estoy mucho más satisfecho con el freno motor. En el Mundial de Superbikes, en realidad no lo trabajamos tanto, porque la moto siempre funciona. Solo cambiamos un poco la electrónica y también trabajamos ligeramente en la puesta a punto".

"Pero en MotoGP siempre hay que encontrar una configuración electrónica realmente buena", comparó el joven pupilo de Kenan Sofuoglu. "Sin embargo, en las dos últimas carreras no lo hemos hecho tan mal. En Mugello encontramos algo el domingo. Y aquí ha ido mejor. Ahora, estoy contento con la frenada. Pero en la aceleración, la moto no está realmente bien por el momento".

"Intentamos mejorar, sobre todo en la primera aceleración. En algunas curvas largas tienes que acelerar y después enderezar la moto. Pero cuando lo hago, noto inmediatamente cómo patina la rueda trasera".

Frustración en la clasificación

Entonces, no hay una buena aceleración. La clasificación ya fue problemática. Razgatlioglu dice que la cronometrada para él es "siempre muy mala" porque no tiene agarre: "Eso lo dicen también todos los pilotos de Yamaha".

"En la clasificación no marco la diferencia. En la primera vuelta, cuando veo un 1:38,0, mi motivación se esfuma al instante. Porque antes, en la FP2, con un neumático usado, con unas ocho o diez vueltas a sus espaldas, había marcado un 1:38,3".

A pesar de los avances, las cosas siguen siendo difíciles para el debutante de MotoGP Foto: Getty Images Europe

"Pienso: 'vale, si pongo un neumático blando nuevo, quizá haga un 1:37,5'. Esa es mi expectativa. Pero cuando veo un 1:38,0, es decir, solo tres décimas de mejora, mi motivación se va al traste de inmediato".

Así pues, con goma blanda nueva no pudo mejorar significativamente. Con un tiempo de 1:38.074, Razgatlioglu se clasificó en la 18ª posición de la parrilla de salida. El mejor tiempo de la casa de Iwata el sábado lo logró Fabio Quartararo, un 1:37.965.

Con ello, el campeón del mundo de 2021 partió desde la 15ª plaza. Jack Miller salió en duodécima posición, aunque en la Q2 solo marcó un 1:38.241. Pero como el australiano se había clasificado directo para la Q2 en la Práctica del viernes, pudo salir desde la cuarta fila.

Frustración en carrera

En la carrera sprint, Razgatlioglu fue el mejor piloto de Yamaha, en 13ª posición, justo por delante de Miller. En la larga del domingo quedó undécimo, mientras que Miller entró en el Top 10 al terminar octavo. A pesar de su mejor resultado hasta la fecha en MotoGP, Razgatlioglu no estaba satisfecho.

"No, no estoy satisfecho porque... Tengo el ritmo, pero no corro solo, ese es el problema. Jack tuvo un poco de suerte, tras el accidente [en la salida] corrió unas vueltas solo. Pudo mantener su ritmo".

El undécimo puesto fue el mejor resultado de «Stoprak» en MotoGP Foto: Getty Images Europe

"Pero yo siempre estuve en el grupo. Si voy solo, me acerco más fácilmente al grupo, pero después solo voy detrás. En la recta perdemos mucho, no puedo adelantar a nadie. Así es como se siente. El problema es que perdemos mucho en la recta, luego vienen los otros sectores y volvemos a perder en la recta. Eso lo hace muy difícil en carrera".

"Tengo el ritmo, pero solo cuando corro solo", repite Razgatlioglu. "Cuando me acerco al pelotón, corro con ellos, más bien despacio, pero no puedo adelantar a nadie, y eso lo hace muy difícil. Pero bueno, este es mi mejor fin de semana, undécimo puesto. Pero da la sensación de que el Top 10 habría sido posible. Tenía el ritmo para ello, porque en la última vuelta hice un 1:39,6, similar al del grupo de delante".

Finalmente, Razgatlioglu cruzó la meta justo detrás de dos pilotos de KTM, Enea Bastianini y Brad Binder. Con nueve puntos en la general de MotoGP, ocupa ahora el puesto 22º en el Mundial.