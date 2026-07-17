Razgatlioglu explica su sufrimiento en Sachsenring: "El peor fin de semana para mí"

Toprak Razgatlioglu vivió una auténtica desilusión en el Gran Premio de Alemania de MotoGP. El circuito de Sachsenring planteó un nuevo reto al piloto de Pramac, ya que obligaba a preservar los neumáticos en las largas curvas de izquierdas. Con dificultades con las gomas Michelin, muy diferentes de las Pirelli que conocía en WSBK, Razgatlioglu se quedó descolgado respecto a los otros representantes de Yamaha.

El turco pasó gran parte de la carrera larga luchando con Cal Crutchlow, que no tiene un ritmo grandilocuente mientras sustituye a Johann Zarco en el LCR, y Maverick Viñales, que pasó uno de sus peores fines de semana en la categoría reina. Finalmente, el tricampeón de Superbikes cosechó una modesta 15ª posición, la última, a 38 segundos del ganador, después de la que probablemente fue su carrera más difícil en MotoGP.

"No disfruté de la carrera porque hubo que gestionar el neumático, no hizo más que patinar", explicó Razgatlioglu. "Es muy difícil. No disfruté realmente de este fin de semana. Hice todo lo que pude porque fue una carrera larga muy difícil. Perdía mucho tiempo en las mismas curvas y no progresé, realmente."

"En carrera, al principio solo intenté seguir a Alex Rins, pero luego cometí un pequeño error y mi referencia se había ido. Me encontré solo. ¡Solo acabé contento de que el fin de semana terminase!"

"No fue fácil gestionar los neumáticos, hacían falta buenos reglajes, una moto que girara bien…", enumeró el #07. "Hacían falta muchas cosas. No estaba relajado sobre la moto. Tampoco era muy bueno en el segundo sector, y la moto no me ayudaba realmente. No hizo más que empeorar. Yo hice todo lo que pude".

Toprak Razgatlioglu Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Acabé 15º, casi último, porque otros pilotos se cayeron. Fue realmente el peor fin de semana para mí, pero aprendí cosas, está bien de cara al año que viene. En 2027, cuando venga a Sachsenring, ya sabré lo que necesitaré, y eso es positivo. Es el único elemento positivo. No disfruté este fin de semana, sobre todo en carrera".

Dificultades que Razgatlioglu no esperaba

Fabio Quartararo habla regularmente de las dificultades para encontrar agarre con la Yamaha, y Razgatlioglu lo experimentó en unas proporciones que no imaginaba en la pista teutona. Le sorprendió mucho ver lo que Cal Crutchlow podía hacer con la Honda.

"Nunca me esperaba esto. Es lo más duro para mí. Nunca habría esperado terminar en este puesto, esta carrera. Me sorprendió cuando Cal me adelantó, porque rodaba con más grip que yo. Estaba realmente sorprendido".

"Intenté seguirle, pero era difícil. Le adelanté, pero fue en el momento en que tuvo un bajón por degradación; antes era imposible. Estaba realmente sorprendido rodando con él, su agarre es completamente diferente al de mi moto".

"Gracias a Yamaha porque hacen todo lo que pueden. Todo el mundo trabajó todos los días, pero no progresamos. No pude hacerlo en el segundo sector. Es muy difícil para mí. Por eso digo que ha sido el peor fin de semana para mí, porque ya estoy empezando a entender los neumáticos y la moto".

Toprak Razgatlioglu Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Uno de los pocos motivos de satisfacción es que sus seguidores estuvieron presentes en masa en Sachsenring, aunque se sintió frustrado por ofrecerles una actuación tan decepcionante: "Vi muchas banderas turcas, ¡eso me motivó! Estoy realmente triste, porque no les di un buen resultado. Vienen a apoyarme, pero acabo 15º".

"Okey, todavía me apoyan, pero siempre intento devolverles algo, porque vienen a animarme. Soy más feliz si les ofrezco un buen resultado. Pero es muy difícil para mí. Veremos el año que viene", cerró.