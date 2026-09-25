Razgatlioglu, cada vez más enfadado: "Termino por respeto a Yamaha"

Toprak Razgatlioglu afirma que se sintió tan frustrado por la falta de agarre de los neumáticos Michelin en el Red Bull Ring que llegó a plantearse retirarse del Gran Premio de Austria, antes de decidir continuar por respeto a Yamaha.

Salvo algunos destellos de ritmo, el vigente campeón del mundo de Superbikes ha tenido muchas dificultades en su transición a MotoGP este año. Aunque el cambio a los prototipos de la categoría reina y a los neumáticos Michelin siempre iba a suponer un gran reto, el turco se ha visto especialmente lastrado por el paquete poco competitivo de la M1.

La nueva Yamaha con motor V4 ha tenido problemas de rendimiento en todos los circuitos este año, pero la casa de Iwata se enfrentó a una desventaja aún mayor respecto a sus rivales en Spielberg, donde Michelin introdujo una carcasa trasera más rígida para hacer frente a la carga excesiva sobre los neumáticos.

Los problemas con las gomas agravaron un fin de semana en el que Razgatlioglu ya estaba a dos segundos del ritmo en la clasificación del sábado. Tras salir en la 22ª y última posición de la parrilla, terminó la carrera larga del domingo muy lejos de los puntos, vigésimo a más de 46 segundos del ganador, Pedro Acosta.

En declaraciones posteriores, Razgatlioglu afirmó que le había dejado perplejo que la Yamaha tuviera problemas de tracción desde el principio mismo de la carrera, y admitió que pensó en entrar en boxes para retirarse.



"Estoy muy sorprendido porque al principio, en las primeras cinco vueltas, no notaba ningún agarre; solo sentía que la moto patinaba", explicó a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Estoy muy enfadado con la moto porque no dejo de preguntarme: si es con un neumático nuevo, ¿cómo es posible que no haya agarre al principio? Vale, hacia el final de la carrera, los neumáticos pierden agarre, pero al principio no podemos aceptarlo así".

"Si la moto no tiene agarre, no acelera... En las últimas seis vueltas, me decía a mí mismo: '¿Cómo voy a terminar la carrera si en la recta la moto no hace más que patinar?' A veces también pienso en volver al box, pero sigo pilotando por respeto a Yamaha, porque el ritmo es un desastre".

"Solo intento terminar la carrera, pero no estoy disfrutando al pilotar. Creo que les pasa lo mismo a todas las Yamaha. Esta ha sido la segunda peor carrera de mi vida. La otra fue en Tailandia [donde también se usó una goma con carcasa reforzada, y que supuso su debut en MotoGP], donde me sentí igual que ahora porque no había agarre".

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Yamaha se encuentra en medio de su peor racha en MotoGP, y el cambio a un nuevo motor V4 en 2026 la está dejando aún más rezagada respecto a la competencia. El piloto que dejará la marca japonesa a finales de año, Fabio Quartararo, también ha criticado la falta de progresos a lo largo del curso, reprochando al fabricante de los diapasones en múltiples ocasiones que no haya aportado mejoras tangibles a la moto.

Razgatlioglu admitió que todo el equipo está "triste" por la falta de resultados esta temporada, pero se mostró confiado en que Yamaha está haciendo todo lo que está en su mano para dar en el clavo con el reglamento de 2027.

"Tenemos muchos meses [para prepararnos] de cara al año que viene. Están trabajando muy duro, ya veremos", afirmó el tricampeón de Superbikes. "Estoy triste, pero todo el equipo lo está, no solo yo, porque todos están dando lo mejor de sí mismos. Todos esperan estar en una mejor posición, yo incluido".

"Estoy sobre la moto, siempre intento dar lo mejor de mí, pero, tal y como están las cosas, todo el mundo está bajando [cada vez más frustrado]. Esto es un auténtico trabajo en equipo. Están trabajando muy duro para el año que viene y también intentando mejorar la moto. Espero que encontremos algo y que empecemos con mucha fuerza el año que viene, porque necesitamos empezar con fuerza. Necesitamos motivación", cerró.