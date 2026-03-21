Razgatlioglu: "Cuando volví al box y me vi tercero, me sorprendió a mi mismo"

Pese a que la maquinaria de Yamaha no le acompaña, el turco solo necesitó dos viernes para lograr pasar a la Q2 por primera vez desde que llegó a la clase reina de la mano de Pramac, marcando además el tercer mejor tiempo de la jornada, solo por detrás del Joahnn Zarco y Marc Márquez.

"Cuando marqué el tiempo de vuelta, volví al box y vi que estaba entre los tres primeros. Me sorprendió, pero sonreí. No hice una celebración exagerada, pero estoy concentrado en mañana, porque hoy es solo viernes. Pero bien, hicimos un muy buen trabajo", explicó el turco al final del día. "Estoy contento porque ya estoy en la Q2, pero necesito obtener buenos resultados.

Razgatlioglu tuvo la habilidad de pillar rueda y hacer un buen tiempo, aunque también rodó rápido en solitario. "Ahora estamos en la Q2, lo cual es bueno, pero lo importante es la clasificación y también la carrera. Estoy concentrado en esto", insistió.

Pese a que Michelin ha traído tres opciones de neumáticos, Toprak supo manejar la situación.

"Simplemente confío en mi jefe de equipo, porque solo le hago caso. Le dije: 'Sabes, te hago caso este año, porque no conozco bien el Michelin, pero el año que viene tengo más experiencia con el neumático Pirelli'. Simplemente confío en él y por eso usé el duro".

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Pese a las condiciones mixtas y, por la tarde, complicadas, el de Pramac logró brillar.

"Estoy disfrutando mucho, porque normalmente soy muy rápido también en estas condiciones con la superbike. Hicimos un muy buen trabajo, pero incluso en mi mejor vuelta cometí algunos errores", dijo.

"Normalmente creo que el tiempo por vuelta está mejorando, sobre todo porque pierdo mucho en la primera curva. El freno de carbono es extraño, porque después de la última curva, tras una larga recta y la primera frenada, no siento potencia, y la moto no frena fácilmente en la primera curva. No entiendo por qué, pero para mí es muy difícil frenar en ese punto, y como uso mucha presión de freno, pero no tengo potencia, me parece extraño, porque normalmente cuando usas mucho freno, la moto frena mucho", estuvo explicando. "Quizás así es como se frena, y no confío en el neumático delantero, porque intento calentar el freno delantero, pero no cambia".

Toprak cree que puede mejorar. "Si hacemos bien el primer sector, creo que haremos un mejor tiempo por vuelta. No sabemos cómo estará la pista, tal vez esté completamente mojada, tal vez seca, pero de todas formas estoy preparado para las condiciones de la pista, porque estoy listo para dar lo mejor de mí otra vez".

Lo que no admitió el turco es sentirse mejor con la nueva Yamaha V4. "No, creo que la mayor diferencia es la pista nueva para todos. Nos adaptamos muy rápido, pero también las condiciones mixtas. Siempre somos fuertes, pero veremos qué tal se comporta en pista completamente mojada o totalmente seca. Eso es lo importante".