MotoGP GP de Australia

Razgatlioglu se perderá el resto de la temporada por su lesión en el hombro

El piloto turco de Pramac sufrió una dura caída durante el GP de Indonesia, hace dos semanas, y tras someterse a nuevas pruebas médicas, el equipo ha informado que será baja el resto de la temporada.

Germán Garcia Casanova

Editado: 20 oct 2026, 8:36

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Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

En un anuncio a través de sus redes sociales, el equipo Pramac-Yamaha anunció este martes que Toprak Razgatlıoglu "se perderá Phillip Island y el resto de la temporada 2026", un duro golpe no solo para la formación italiana y para Yamaha, sino sobre todo para la estrella turca, cuya adaptación a la clase reina está siendo mucho más lenta y difícil de lo esperado.

"Estoy sumamente decepcionado por perderme el Gran Premio de Australia. Phillip Island es uno de mis circuitos favoritos y un lugar donde he vivido momentos muy especiales a lo largo de mi trayectoria en Superbike. Me hacía mucha ilusión tener la oportunidad de correr aquí con la moto de MotoGP, lo que hace que esta situación sea aún más difícil de aceptar", explica Toprak en el post del equipo.

Toprak se cayó durante el FP2 de Mandalika, el sábado por la mañana, sufriendo una luxación en el hombro derecho, que le colocaron de nuevo en su sitio, una vez en el box. El turco tomó parte en la clasificación que se celebró a continuación, pero el domingo se retiró de la carrera debido al fuerte dolor. Después de someterse a pruebas, parecía que podía evitar el quirófano, una posibilidad que ahora ha quedado descartada.

"Tras realizar nuevas evaluaciones médicas después de la caída en Mandalika, ha quedado claro que mi lesión en el hombro es más grave de lo que pensábamos inicialmente. Por ello, me someteré a una intervención quirúrgica en los próximos días para garantizar las mejores posibilidades de una recuperación completa y poder regresar al 100%. No ha sido una decisión fácil, pero tras consultar con los médicos y con mi entorno más cercano, estamos convencidos de que es el paso correcto para mi futuro", continua el piloto.

Yamaha confió en el fichaje de Toprak por su gran experiencia en los neumáticos Pirelli en SBK, y el proceso de cambio que viviera MotoGP con esos neumáticos, pero ahora esta lesión impedirá al turco tomar parte en la fase decisiva del desarrollo de la MotoGP 2027 del fabricante de Iwatta.

El año pasado Marc Márquez se lesionó el hombro en Indonesia y, a día de hoy, tras pasar dos veces por el quirófano, sigue arrastrando secuelas, una situación muy similar a la de Maverick Viñales, que desde que se lesionó el hombro en Alemania 2025, no ha vuelto a ser el mismo.

Pramac correrá el GP de Australia con un solo piloto, el ídolo local Jack Miller.

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