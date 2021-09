Raúl Fernández: "Cuando pruebas la MotoGP, la Moto2 parece una broma"

Los equipos empezaron a preparar la temporada 2022 esta semana en el test de Misano. Algunos de ellos pudieron estrenar los nuevos chasis, motores y piezas aerodinámicas, pero para el Tech3 la prueba era la primera oportunidad de dar la bienvenida a los rookies Remy Gardner y Raúl Fernández. Para los compañeros del Red Bull KTM Ajo de Moto2 era su debut con una MotoGP.

El australiano y el español se subieron a la RC16 por primera vez el miércoles con el objetivo de conocer todos los procedimientos y ajustar la posición sobre la moto para poder ponerse ya manos a la obra en los test de Jerez previstos para justo después del final de la temporada. Ambos cerraron la hoja de tiempos, siendo Raúl 0,7s más rápido que Remy. El madrileño dio 51 vueltas y acabó con una enorme sonrisa en la cara.

"Estoy muy contento, ha sido un día increíble que nunca olvidaré", dijo el #25 a la web oficial de MotoGP tras bajarse de la moto. "La moto es increíble, al principio pensaba que habría muchas cosas nuevas de golpe, como los frenos de carbono, pero me he encontrado una moto fácil y he disfrutado como un niño".

"He visto a muchos pilotos, como Márquez o Joan Mir, Maverick [Viñales]. Pero son demasiado rápidos para mí por ahora, no puedo seguir su ritmo".

Raúl Fernández tuvo claro lo que más le impresionó: "Todo. La potencia es increíble. Cuando piensas que la Moto2 ya es una moto con buena potencia, pruebas la MotoGP y dices 'esta moto es una broma", señaló el de San Martín de la Vega, a quien Dani Pedrosa aconsejó un día antes.

No obstante, antes de subir a MotoGP, quiere apurar sus opciones de proclamarse campeón de Moto2.

"Quiero empezar el trabajo de cara al año que viene lo antes posible, pero estoy totalmente centrado en Moto2. En Valencia ya me centraré en la MotoGP".

Gardner, por su parte, completó 47 vueltas en las que se llevó su primer revolcón con la MotoGP.

"Ha sido increíble, la verdad. Ya esperaba esa potencia y esa frenada, pero hasta que no lo pruebas no lo entiendes. Es una locura lo rápida que es. La caída fue un poco tonta. Llevaba un neumático trasero nuevo, iba con la rueda un poco levantada y en la curva 10 me salí de la trazada. Iba mucho más rápido que con la Moto2. Al frenar empecé a abrirme y me caí en lo sucio. Caída pequeña y tonta, ha sido la primera. Espero no tener demasiadas", explicó el aussie.