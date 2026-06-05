Raúl Fernández: "Lo tengo todo bajo control"

Pese a que en lo deportivo a Raúl Fernández las cosas le van sobre ruedas, el piloto madrileño de Trackhouse no tiene ninguna oferta para seguir, la próxima temporada, en MotoGP y, además, este viernes tuvo que enterarse que su hermano, al que está muy unido, fue descalificado de seis carreras por haber manipulado su equipo de Moto2, el Leopard Racing, dos motores.

Pese a ello, Raúl apretó los dientes este viernes en la Práctica del Gran Premio de Hungría para bajar el crono a un 1.27.328 que a dos minutos del final, le valió para colocarse primero en la hoja de tiempos. Sin embargo, y aunque tuvo dos intentos más, Pedro Acosta primero y Fabio Di Giannantonio a última hora, lograron mejorar su tiempo, pese a lo cual fue la primera Aprilia en la clasificación, por delante de Ai Ogura (5º), Marco Bezzecchi (6º) y Jorge Martín (9º), logrando las cuatro motos de Noale pasar el corte de la Q2 por la vía rápida.

"Lo tengo todo bajo control", explicó el español al final del día. "Me siento bien con la moto, ya desde la mañana. Incluso con la goma media usada. Pero Pedro está marcando la diferencia, y en el tercer sector nos mete cuatro décimas", desveló sus cálculos Raúl, que en el FP1 había sido segundo, por detrás de Marc Márquez.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La pasada temporada, en este mismo circuito, Fernández solo pudo ser 19º en la Práctica, perdiendo mas de 1.1 segundos con el primero.

"La moto ha cambiado mucho respecto del año pasado, pero no me importa lo que pasó entonces. Desde Jerez encontramos algo y dimos un paso adelante", dijo en referencia al test posterior al GP de España el pasado mes de abril.

Fernández ya dijo el jueves en la previa que no quiere hablar más de su futuro, ni tampoco quiso entrar a valorar la dura sanción recibida por su hermano Adrián.

"Con los años aprendes a valorar a la gente de tu alrededor. Mi familia es lo primero, y mi equipo humano rema hacia una misma dirección. Lo único que quiero es disfrutar de ir en moto, que es lo que más me gusta en esta vida", zanjó el corredor de Trackhouse, que el sábado de la pasada semana logró ganar la Sprint del GP de italia y el domingo, solo un error en la salida le impidió luchar por el podio o, quién sabe "la victoria", dijo.