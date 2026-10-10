Raúl Fernández carga contra Bezzecchi: "No es profesional lo que ha hecho"

El sábado comenzó de la mejor manera posible para Raúl Fernández, que se adjudicó su primera pole en MotoGP, y terminó siendo un drama, con el piloto de Trackhouse por tierra, con un dedo fisurado y con la duda de saber si podrá formar en la parrilla de salida de este domingo.

Una carambola que hizo que al madrileño se lo llevaran los demonios y arremetiera durante contra Marco Bezzecchi, a quien acusó duramente de ser el responsable deliberado de la caída. Al llegar a la primera curva, el corredor oficial de Aprilia se abrió y llevó a Fernández hacia el piano exterior. Cuando los dos habían comenzado a inclinarse para tomar el primer viraje, a la derecha, el conocido como efecto acordeón provocó que Bezzecchi levantara la moto de forma repentina y perdiera adherencia. Ambas RS-GP se tocaron y los dos se fueron a la grava, viendo cómo se les escapaba un triunfo que los dos podían considerar perfectamente como suyo.

Los aplausos irónicos del español desde la grada fueron la representación visual de lo que soltó después, ya ante los micrófonos. "Ahora mismo estoy un poco anestesiado. Me puede más la furia, la rabia que tengo dentro, que el dolor. Tengo un dedo roto, una pequeña fisura. Mañana probaré en el Warm Up, porque me han declarado apto, pero tengo la mano muy inflamada", arrancó Fernández, el integrante de la categoría de las motos pesadas que menos se cae: este es solo su cuarto accidente en lo que va de año, todos ellos en carrera (tres sprint y uno en una prueba larga).

“Lo peor de todo es la frustración de saber que Marco he hecho algo que no tendría que haber hecho. Uno se puede caer, y nos levantaremos y ya está. Pero es muy feo que lleguemos los dos a la primera frenada, que sepamos que somos dos pilotos de Aprilia y que tenemos un ritmo que nos coloca un poco por delante del resto, y que él solo se centre en empujarme fuera del piano en la frenada", relató el #25.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Con eso ha dejado la puerta abierta a dos Ducati. Me sabe muy mal por mi equipo, me sabe muy mal por Aprilia, pero no es profesional lo que ha hecho", azotó Fernández, que incluso fue un poco más allá: "Marco quería llegar a esa frenada delante de mí, y es en lo único en lo que se ha centrado, sin pensar que no corríamos solos, corrían todos".

El corredor del único equipo americano de la parrilla reconoció que había tenido una reunión previa a la carrera corta, en la que había dejado clara cuál iba a ser su estrategia con vistas a ese momento de la salida. "El mensaje antes de la carrera era que no nos molestáramos, porque teníamos muy buen ritmo. Yo, antes de la carrera he dicho lo que iba a hacer. En qué momento lo he dicho, porque me han dado una hostia que me han dejado fuera", atizó Fernández.