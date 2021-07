A la espera de dar el salto a MotoGP, Raúl Fernández vive "el sueño” de Moto2

El paso de Raúl Fernández a MotoGP en la estructura Tech3 bajo el ala de KTM está cerrado y a la espera del anuncio oficial, que la marca austríaca sigue dilatando como parte de su estrategia para defenderse del interés de sus competidores por algunos de sus pilotos.

Inicialmente, la intención del madrileño era buscar una salida para poder correr con Petronas-Yamaha el próximo año, considerando la M1 una moto ideal para su estilo. Pero la presión de KTM y el escaso empeño de Yamaha, le llevaron a firmar una extensión de contrato para dar el salto al Tech3 justo pocos días antes de que Maverick Viñales plasmara su ‘espantada’ de la casa de Iwata.

Con el acuerdo firmado, ahora Fernández afrontará con toda la tranquilidad y confianza del mundo la segunda parte de la temporada en Moto2, donde sigue optando al campeonato en su primer año en la categoría. Su máximo rival no es otro que su propio compañero de equipo Remy Gardner, con el que seguirá compartiendo el box el próximo año en MotoGP.

El madrileño es ahora segundo de la general con tres victorias y un total de cinco podios en nueve carreras.

“Ha sido una primera mitad de temporada increíble. Si quitamos el error que cometimos en la carrera de Alemania, ha sido un inicio casi perfecto, teniendo en cuenta que llegaba nuevo a la categoría. Para mí ha sido un sueño conseguir los resultados que hemos logrando y estoy muy contento por ello”, explica Raúl en una entrevista servida por su equipo.

Raúl, que acabó la temporada 2020 convencido de que iba a seguir en Moto3, dio el salto a última hora a la clase intermedia, siembre con KTM-Ajo, logrando en su segunda carrera el primera podio (3º) y la victoria en su tercera salida en Moto2.

Sin embargo, el madrileño no se va tan lejos a la hora de buscar su mejor recuerdo de la temporada.

“Para mí, el mejor momento ha sido la carrera de Assen. Después de cometer un error en Alemania, conseguir la victoria como lo hicimos, remontando en carrera, me dio mucha seguridad en mí mismo. No se me ocurre una mejor forma para terminar la primera parte del año”, argumenta.

Con solo 20 años, Fernández exhibe una soltura y capacidad asombrosas para adaptarse a la categoría, convirtiéndose de largo en el mejor debutante del año.

“Todos los aspectos han influido y han sido importantes. No obstante, el entorno, el equipo y todo el trabajo que veníamos haciendo de forma conjunta en las temporadas anteriores han sido la clave para adaptarnos tan pronto a la categoría”.

Tras algunas carreras sueltas entre 2016 y 2018, el equipo Ajo apostó por Raúl en 2019 para convertirle en piloto permanente del equipo de Moto3, por lo que esta es su tercera temporada completa con Aki Ajo y, con tres, en la que ha conseguido más victoria.

“El equipo ha sido quien me ha dado la oportunidad y las herramientas necesarias para sacar todo mi potencial. No tengo palabras para agradecer todo lo que han hecho. Ha sido un placer crecer al lado de Aki [Ajo], él me ha ayudado mucho. Este año están llegando buenos resultados que son el fruto de todo el trabajo que hemos realizado y eso es algo muy importante, sin duda”.

La explosión de Fernández ha coincidido con la de su compañero Remy Gardner, que tras algunos años erráticos en el campeonato, se ha transformado completamente para liderar el Mundial de forma sólida.

“Remy [Gardner] es un piloto con mucha experiencia y que lleva varias temporadas en la categoría de Moto2. Aprendí mucho de él a principios de año. Ahora los dos estamos arriba y, en parte, es bonito que dos compañeros de equipo se encuentren en esta situación. No obstante, Remy está muy fuerte y no es sencillo ganarle”, advierte el español.

31 puntos separan ahora mismo a Raúl (153) de Gardner (184) en la general, una distancia notable a favor del australiano, que ha subido al podio en ocho de las nueve carreras disputadas, pero no insalvable ni mucho menos.

Pese a ello, Fernández no quiere presionarse pensando en el título como objetivo, aunque internamente sí es lo que busca.

“El objetivo será seguir ganando carreras. Al final eso es lo que me da la motivación para dar mi cien por cien en cada entrenamiento y lo que más me hace disfrutar de este deporte. En la segunda mitad del año me gustaría seguir luchando por conseguir nuevos resultados y vamos a trabajar duro para que así sea”, asegura el chico de San Martín de la Vega.

