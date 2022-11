Raúl Fernández salió a pista directamente desde el Hospital: "Me duele todo el cuerpo"

Cargar el reproductor de audio

Pese a sufrir mareos, Raúl Fernández no perdió la conciencia en ningún momento, y tras ser controlado y someterse a un TAC en la cabeza, los médicos que le trataron en el Hospital de Valencia le dieron el alta justo a tiempo para volver al circuito y disputar la Q1.

"Salí a pista casi directamente desde el Hospital, quise salir para agradecer el trabajo del equipo, que me arregló la moto que estaba destrozada. Además no había probado el neumático duro delantero y quería ver cómo iba. Me duele todo, pero no tengo ninguna lesión", explicó Fernández.

"Me duele todo el cuerpo. Fue un accidente más o menos normal, pero al levantarme, tras 30 o 40 segundos, no podía ver bien", amplió el corredor madrileño, que en Mandalika, en pretemporada, sufrió una caída "muy parecida, pero aquella vez sí perdí el conocimiento".

Raúl Fernández, a la izquierda tras la caída de Mandalika en pretemporada, a la derecha hoy en Valencia

"Me fui al hospital y los doctores me hicieron pruebas. Fue como la de Mandalika, y por eso quiero analizar qué está pasando", dijo.

Pese al duro golpe y los moretones que tenía en la frente y otras partes del cuerpo, además de quemaduras por el arrastrón, Raúl disputará su última carrera con KTM antes de irse al RNF-Aprilia, con quien el martes hará el debut en el test de pretemporada 2023.

"No pienso en el martes, pienso en terminar la carrera", zanjó el español, que hasta enero no tiene permiso de su actual equipo para hablar de su nueva moto.