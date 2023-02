Cargar el reproductor de audio

Con 22 años cumplidos el pasado mes de octubre, Raúl Fernández afronta su segunda temporada en la clase reina y lo hace en un nuevo equipo y con una nueva moto, la Aprilia RS-GP 2022 del equipo satélite RNF MotoGP Team. Subcampeón del mundo de Moto2 en 2021 con récord de victorias (8) y podios (12) para un debutante, el español dio el salto a la clase mayor un poco arrastrado por las circunstancias, con una moto y en una estructura a la que nunca se adaptó pese a su innegable talento.

Superado aquel calvario, Fernández afronta su segundo año en la clase reina con un estado de ánimo y una motivación completamente renovados, y con la certeza de que "vuelvo a ser rápido", una tesis que viene avalada por sus registros tras los tres primeros días de test de pretemporada en Sepang, donde el madrileño logró terminar con el 11º mejor crono (1.58.710) en la combinada de tiempos, por delante de su nuevo compañero, Miguel Oliveira (15º) y de las cuatro KTM de la parrilla: Pol Espargaró (13º), Brad Binder (14º), Jack Miller (18º) y el debutante Augusto Fernández (22º), que es quien le sustituye en Tech3 esta temporada.

"Vuelvo a ser rápido, pero honestamente no es cuestión de ser rápido o lento, al final, y no lo digo por mi, un piloto que ya ha ganado carreras en el mundial, en general, ya ha cogido un nivel muy bueno. Es cuestión de ser feliz o no y esa es la diferencia", señalaba Raúl al final del test.

Aunque el español no quiere hablar de su anterior equipo, sí deja claro que el paso a la estructura satélite de Aprilia le ha sentado fenomenal.

"Ahora te puedo decir que llego al box y me siento querido, me siento apoyado, me siento respetado y valorado como piloto, me siento feliz", asegura. "No miro ni los tiempos, me bajo de la moto y lo hago con una sonrisa y a día de hoy eso es lo más importante", añade.

Raúl subraya tanto el ambiente de trabajo en RNF como las sinergias con la fábrica, destacando, de momento, más el plano personal que el deportivo en su nueva aventura con Aprilia.

"Es una gran familia, es increíble. No es solo con Aprilia sino también con mi equipo, con Wilco Zeelenberg (director del equipo) y Razlan Razali (el propietario). Hacen un gran trabajo con nosotros, los pilotos, porque nos apoyan como si fuéramos pilotos de fábrica. Nunca he sido piloto oficial, pero siento que me apoyan como si lo fuera porque veo todas las reuniones que hacen conmigo. Me dan la confianza necesaria para ser rápido".

Además del cambio de equipo y ambiente de trabajo, Raúl también ha puesto de su parte preparando la temporada de forma intensa.

"He cambiado mucho mi estado de ánimo desde (la última carrera en) Valencia, y se nota", dando a entender que ahora vuelve a divertirse. "Volví a mi entrenamiento normal pero lo disfruté. Cuando llegué aquí me dije que era feliz con mi vida y que sería igual de feliz en una MotoGP", tras un año de calvario.

"El equipo me ayuda mucho y me aporta mucha tranquilidad en los momentos difíciles. Siempre parece fácil pero somos pilotos y a veces nuestro estado de ánimo es complicado. Tengo un gran equipo detrás y me dan el apoyo necesario para creer en mi moto, creer en ellos y, sobre todo, volver a creer en mí, y eso es muy importante", insiste.

Superado con muy buena nota el primer test de la pretemporada, Fernández espera seguir adaptándose a su nueva moto en las dos últimas jornadas de ensayos oficiales, el 11 y 12 de marzo en el test de Portimao.

"Creo que Portugal también es una buena pista para mí, pero el programa será el mismo: tratar de entender la moto en una pista diferente, tratar de entender la electrónica, los neumáticos y, sobre todo, seguir trabajando para creer en mí, que es la prioridad ahora", zanja el chico de San Martín de la Vega.

