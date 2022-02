Raúl Fernández se recupera del impacto en la cabeza

Cargar el reproductor de audio

Raúl Fernández sufrió una fuerte caída durante la segunda jornada de los test de pretemporada de MotoGP celebrados en la Isla de Lombok, en Indonesia. El piloto español de Tech3-KTM impactó con la cabeza a alta velocidad y, momentáneamente, se vio afectado en la visión, asegurando que “tras caerme empecé a ver un poco doble y me asusté, pero afortunadamente recuperé la visión normal en unos instantes”, dijo aquella misma tarde.

Al día siguiente, en la tercera y última jornada del test de Mandalika, Fernández volvió al manillar de la RC16 para completar la pretemporada, pero tuvo que desistir tras sufrir una nueva caída.

“Es muy raro, pero no tengo percepción de velocidad. No veo bien. He ido a ver a los doctores y me han dicho que parara, que no era seguro que siguiera rodando”, explicó el piloto.

“El médico me puso su dedo delante de la cara y lo movía de lado a lado. Yo el dedo lo veía, pero lo de detrás, no”, añadió el madrileño.

Raúl volvió a España y desde entonces, su equipo no ha ofrecido ningún tipo de información de cómo evoluciona el estado del subcampeón del mundo de Moto2 del año pasado.

“Raúl ha estado unos días de reposo y ya se encuentra mejor”, asegura a Motorsport.com una personal conocedora de la situación. “Esperamos que cuando se suba a la moto todo vuelva a la normalidad”.

El propio corredor explicó que aquel domingo en Mandalika que había perdido la sensación de la velocidad y eso le impedía tener referencias a la hora de frenar, además de notaba “mucha presión en la cabeza cuando me he puesto el casco”.

La próxima aparición del joven debutante será justo dentro de una semana, en la previa del Gran Premio de Qatar, que se celebra del 4 al 6 de marzo. Será en el FP1 del viernes cuando Raúl se pueda subir a la KTM y comprobar si los problemas que sufrió en Mandalika han desaparecido o, por el contrario, pueden afectarle en el pilotaje a alta velocidad.

Una pena, ya que el español, que parte como uno de los favoritos a luchar por el reconocimiento de mejor debutante del año, a parte de levantar mucha expectación por su innegable talento, terminó contento la pretemporada de MotoGP.

“Hemos hecho un buen invierno. En Sepang dimos más de 250 vueltas –entre el shakedown y los tres días de test–, me encuentro bien con la moto y con el equipo. En Indonesia no pudimos dar ni una sola vuelta rápida, pero me comparo con las motos de fábrica y estoy con ellos. Estoy preparado”, dijo Raúl tras bajarse de la moto en la última jornada del test.

