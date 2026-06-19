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Raúl Fernández se recupera a tiempo para poder salir al FP1 de este viernes en Brno

El piloto de Trackhouse sufrió un episodio de apendicitis aguda el martes por la noche, y tras hacerse diferentes pruebas y mantener reposo absoluto 24 horas, podrá salir hoy a pista.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Raúl Fernández sufrió un ataque de apendicitis la noche del martes al miércoles de esta semana, justo cuando viajó a Brno para tomar parte en el GP de la República Checa, que se celebra este fin de semana. El corredor acudió a un centro médico, donde le controlaron la inflamación del apéndice, y minimizaron el riesgo de infección. Tras estar 24 horas de reposo absoluto, el jueves pasó nuevos controles y a última hora del día ya se le pudo ver por el paddock de Brno.

Este viernes, Fernández tomará parte en el FP1, la primera sesión de entrenamientos libres del fin de semana y aunque es consciente de que va a tener un dolor intenso, los médicos consideran que no hay riesgo para su salud. En cualquier caso, una vez concluya la sesión se evaluará la situación para entender si puede seguir adelante con el fin de semana.

Una de las motivaciones de Raúl en Brno es que Aprilia le ha convocado para tomar parte, el lunes, en los test que se celebran en este mismo circuito con las motos de 850cc y los neumáticos Pirelli, un incentivo demasiado importaré como para dejarlo pasar, de ahí que el piloto hará todo lo posible para poder estar.

En estos entrenamientos privados y a puerta cerrada, solo podrán acceder dos pilotos por fabricante, diez en total, entre los que están, sin contrato para 2027 igual que Raúl, los de Honda, Joan Mir y Luca Marini, y el piloto de KTM Pedro Acosta. El resto, como Marc Márquez o Marco Bezzecchi, están renovados y tienen contrato para 2027 con sus actuales fábricas.

Revisión exhaustiva para Alex Márquez

El que también pasará una revisión más exhaustiva de lo habitual tras el FP1 es Alex Márquez, el piloto de Gresini Racing, que tras las lesiones sufridas en el GP de Catalunya el pasado 17 de mayo, reaparece este viernes en el GP de la República Checa.

Alex recibió el 'apto' del doctor Angel Charte, director médico de MotoGP, pero con la obligación de pasar una revisión tras el FP1 para considerar si podrá seguir adelante con el gran premio. Esta medida, habitual, normalmente es un mero formulismo, sin embargo esta vez parece que las opciones de que Charte retire el 'apto' a Alex tras el FP1 existen, ya que la lesión cervical del corredor de Cervera fue mucho más seria de lo que podría suponerse cuando solo un mes después del accidente se subirá a una máquina de casi 300 caballos de potencia.

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