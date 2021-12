Raúl Fernández: "Quartararo subió a MotoGP sin ganar antes, ese es el ejemplo"

La de Raúl Fernández (Madrid, 23/10/2000) está siendo una carrera meteórica. Debutó en el Mundial con una invitación en el GP de Valencia de 2016, terminando 11º. Las dos siguientes temporadas disputó tres y cuatro carreras, respectivamente, con un noveno puesto en Alemania 2018 como mejor resultado. En su segundo año completo en el campeonato (2020) logró dos victorias y subió cuatro veces al podio, quedando a 15 puntos del campeón y dando el salto a Moto2, una maniobra en ese momento inesperada. Tanto como lo ha sido, tras solo un año en la clase intermedia, su salto a MotoGP.

Pero sus ocho victorias, récord absoluto para un rookie, y doce podios en su primer curso en Moto2 avalan su llegada a la clase reina, pese a que lo haga sin haber ganado ningún campeonato por el camino, como antes lo hicieron grandes campeones, como Casey Stoner o Fabio Quartararo.

“La vida va por etapas, había gente hace un año que me decía que estaba loco por subir a Moto2 y mira al final los resultados que he obtenido”, explica Raúl Fernández en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

“En 2020 me quedé a 15 puntos de ganar el Mundial de Moto3, este año me he quedado a solo cuatro del título de Moto2, regular estoy siendo”, justifica el ascenso.

“Hay que mirar el ejemplo de Fabio, que viendo su paso por las otras categorías, sin ganar nada, la gente decía que estaba loco por subir a MotoGP, y a día de hoy es campeón del mundo y todos le aplauden. Al final te guías por lo que sientes y si todo mi entorno, mi equipo, KTM y yo hemos decidido estar a día de hoy aquí es porque todos, en conjunto, hemos creído que es la mejor opción para mi carrera deportiva y mi futuro”, argumenta el nuevo piloto de Tech3-KTM.

Aunque no considere que tenga que justificar su decisión, a Raúl no se le escapa que todo está yendo muy deprisa en su vida y que debe asimilar el paso dado.

“La verdad es que aún no me lo creo, me veo vestido con los colores de mi nuevo equipo de MotoGP, algo con lo que siempre sueñas, llegar hasta aquí, pero cuesta asimilarlo”, admite.

“Cuando hace unos días se publicaron las listas de los pilotos del año que viene y me veía junto a nombres como los de Marc Márquez, Maverick, Aleix o Pol Espargaró, la verdad es que no te lo crees, es algo muy bonito. Tengo que asimilarlo y vivirlo, y sobre todo prepararme muy bien. Todo lo que he hecho durante este año ha sido pensando en competir en Moto2. Ni física, ni psicológicamente me he preparado aún para competir el próximo año en MotoGP”, reconoce.

Además de Raúl, otros cuatro pilotos llegarán la próxima temporada a MotoGP: Remy Gardner, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi y Darryn Binder, por lo que ser el rookie del año ya es un objetivo ambicioso para cualquiera de ellos.

El madrileño esboza una ligera sonrisa cuando se le plantea si ya ha empezado a pensar en ello.

“Sí, claro… a todos nos gusta pensar en esas cosas. El primer objetivo es luchar con Remy y demostrar, o ver, quién es el mejor en las mismas condiciones”, apunta.

“Este año él luchaba con una ventaja que era la experiencia de llevar seis temporadas en Moto2, una experiencia de la que yo carecía, y hemos estado luchando todo el año hasta la última curva de la última carrera. Ese creo que va a ser mi principal objetivo: superar a mi compañero de equipo y encima al chico con el que me he jugado el Mundial hasta la última carrera, (Gardner) va a ser mi principal rival y primer objetivo”, señala el chico de San Martín de la Vega.

2002 - Daijiro Kato 1 / 20 Foto de: Richard Sloop 2003 - Nicky Hayden, Repsol Honda Team 2 / 20 Foto de: Repsol Media 2004 - Ruben Xaus 3 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2005 - Toni Elias 4 / 20 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2006 - Dani Pedrosa 5 / 20 Foto de: Repsol Media 2007 - Sylvain Guintoli 6 / 20 Foto de: Yamaha Motor Racing 2008 - Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing 7 / 20 Foto de: Yamaha Motor Racing 2009 - Mika Kallio, Pramac Racing 8 / 20 Foto de: Pramac Racing 2010 - Ben Spies, Monster Yamaha Tech 3 9 / 20 Foto de: Bridgestone Corporation 2011 - Cal Crutchlow, Monster Yamaha Tech 3 10 / 20 Foto de: Tech 3 2012 - Stefan Bradl, LCR Honda MotoGP 11 / 20 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2013 - Marc Márquez, Repsol Honda Team 12 / 20 Foto de: Repsol Media 2014 - Pol Espargaró, Monster Yamaha Tech 3 13 / 20 Foto de: Bridgestone Corporation 2015 - Maverick Viñales, Team Suzuki MotoGP 14 / 20 Foto de: Suzuki MotoGP 2016 - Tito Rabat, Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 15 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2017 - Johann Zarco, Monster Yamaha Tech 3 16 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - Franco Morbidelli, Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 17 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 18 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2020 - Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 19 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2021 - Jorge Martin, Pramac Racing 20 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images