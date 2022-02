Problemas de visión bajan de la moto a Raúl Fernández en Mandalika

Cargar el reproductor de audio

Mandalika.- El español se fue al suelo el sábado a su paso por la curva 12 del trazado indonesio, en uno de los virajes más rápidos de la pista y cuando circulaba a unos 200 kilómetros por hora. En el accidente, el piloto del equipo Tech3 se golpeó violentamente la cabeza contra el suelo, circunstancia que le provocó una conmoción que le afectó momentáneamente la visión.

Al levantarse del suelo, Raúl Fernández comenzó a ver doble, una sensación que con el paso de los minutos remitió, por más que en la zona izquierda de su frente quedaran evidencias del porrazo, en forma de moratón.

El domingo, el madrileño se subió de nuevo a su moto después de recibir la aprobación de los doctores del centro médico del circuito, aunque tras siete vueltas completas y una caída “inexplicable”, según reconoció después, decidió poner fin a la pretemporada al apercibir que los problemas de visión reaparecían.

“Es muy raro, pero no tengo percepción de velocidad. No veo bien. He ido a ver a los doctores y me han dicho que parara, que no era seguro que siguiera rodando”, declaró Fernández. “El médico me puso su dedo delante de la cara y lo movía de lado a lado. Yo el dedo lo veía, pero lo de detrás, no”, describía a Motorsport.com.

El #25 pasó buena noche y se levantó sin aparentes síntomas que le llevaran a imaginarse lo que después vendría. “He dormido bien, pero cuando me puse el casco noté mucha presión en la cabeza. Así no merece la pena seguir”, prosiguió el subcampeón del mundo de Moto2, que por la tarde se someterá a otro reconocimiento, antes de coger el avión que le llevará de vuelta a España.

Si el novato fue una de las sensaciones del primer test colectivo de este 2022, hace una semana, en Malasia, sus sensaciones no son las mejores al abandonar Indonesia, aunque eso le venga más dado por las distintas circunstancias adversas que ha sufrido, que por su nivel de competitividad o el de su moto.

“Hemos hecho un buen invierno. En Sepang dimos más de 250 vueltas –entre el shakedown y los tres días de test–, me encuentro bien con la moto y con el equipo. Aquí no hemos podido dar una sola vuelta rápida, pero me comparo con las motos de fábrica y estoy con ellos. Estoy preparado”, remarcó el corredor, que volará a su casa y comenzará a entrenarse, a la espera de ver si se le reproducen los problemas de visión, y en ese caso visitará un especialista.

