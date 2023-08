El problema con la presión de neumáticos de MotoGP, según Fernández

El Mundial de MotoGP vuelve a la acción este fin de semana en Silverstone. Tras 5 semanas de parón, la categoría reina disputará un Gran Premio de Gran Bretaña en el que habrá varios focos a los que mirar, y uno de ellos será el nuevo sistema de control de la presión de los neumáticos que entrará en vigor desde esta novena cita de la temporada 2023.

Tras postergarlo en el inicio de la presente campaña, la medida se pondrá en práctica con efecto inmediato a petición del Director Técnico del campeonato. Este nuevo sistema marca que las gomas tienen que estar por encima de una presión específica durante un porcentaje mínimo de las vueltas, ya sea en las carreras al sprint del sábado o en las principales del domingo. Cabe resaltar que la presión mínima varía del neumático delantero al trasero, y que también puede cambiar entre circuitos y según las condiciones de la pista.

Esta resolución de MotoGP, que conllevará sanciones deportivas si se infringe en distintas ocasiones, ha traído polémica durante el año, y algunos pilotos han explicado su punto de vista. Es el caso de Raúl Fernández.

El piloto del RNF Aprilia considera que será "muy difícil" controlar este aspecto de los neumáticos Michelin por su comportamiento durante distintas situaciones de carrera. Además, el madrileño ha señalado que varios pilotos no han cumplido con el margen establecido en las primeras carreras de la temporada 2023.

"Es algo en lo que el piloto no puede hacer nada", dijo Fernández en declaraciones a Motorsport.com al llegar a Silverstone. "Yo salgo del box e intento hacerlo lo mejor posible. Es difícil explicar lo que pasa, pero lo que puedo decir, por lo que siento [en la moto], es que depende mucho de si tienes a otro piloto delante. La aerodinámica cambia mucho y el neumático delantero no trabaja igual si tienes a un piloto o no. Es difícil controlar eso, pero si han puesto la norma es para que todos intentemos seguirla".

"Creo que es bueno. En algunas carreras, creo que más del 60 por ciento de la parrilla van fuera de la norma [no la respetan]. Veremos qué pasa, pero seguro que será muy muy difícil controlar este margen, porque es muy pequeño", dijo sobre esta presión de los neumáticos.

Al respecto de que varios pilotos no la hayan respetado, los periodistas le comentaron que se quejara en la Comisión de Seguridad que los pilotos celebran cada viernes, aunque el español lamentó que no tiene mucha voz en la misma: "Si soy honesto, no puedo decir nada. Si estás en el top, sí".

De cara al fin de semana, Fernández espera, sobre todo, tener buenas condiciones meteorológicas: "Esperemos tener un buen tiempo, o algo normal, si está mojado que esté mojado y si está seco que esté seco. Será difícil. La primera carrera aquí será muy importante para mí porque he entrenado mucho, he cambiado bastante mi forma de entrenar. Será una pista buena para nosotros y será importante, tenemos una buena referencia de 2022", añadió, haciendo hincapié en que se ha preparado físicamente después de no poder hacerlo como quería tras recuperarse de su operación del síndrome compartimental.

Por último, remarcó que no estaba contento con su primera mitad de 2023: "Ha sido difícil. En algunos momentos tuvimos velocidad, pero nunca lo pusimos todo junto para conseguir un gran resultado. Creo que estoy preparado. Podemos hacerlo mejor de lo que lo hicimos, y quiero mostrar que tenemos el potencial para luchar arriba. Nuestra moto puede luchar por podios y por victorias", finalizó sobre la Aprilia.