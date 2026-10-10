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Raúl Fernández se lleva su primera pole de MotoGP en el GP de Indonesia

Raúl Fernández logró la pole position del GP de Indonesia, la primera que logra en la clase reina, superando a Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio, que coparon la primera fila. Marc Márquez saldrá cuarto por delante de Jorge Martín.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Raúl Fernández, pole del GP de Indonesia en Mandalika

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Mandalika (Enviado Especial).- Hacía 1799 días, desde el GP del Algarve 2022 de Moto2, que Raúl Fernández no lograba una pole, por lo que este sábado, en el GP de Indonesia, el español de Trackhouse-Aprilia fue el más rápido en una clasificación de MotoGP. El madrileño marcó ayer el nuevo récord absoluto de la pista (1.28.725) pero no le hizo falta batirse a sí mismo para lograr la posición preferente de la parrilla (1.28.852), suficiente para superar al favorito para la pole, el italiano Marco Bezzecchi, y al 'tapado', y también italiano de VR46, Fabio Di Giannantonio, que este sábado cumple 28 años y se ha regalado una primera fila de parrilla.

Marc Márquez, con dificultades para cerrar una vuelta rápida, decidió colocarse detrás de Jorge Martín en la segunda salida, un juego que no acabó de salir bien a ninguno de los dos, ya que tenían delante a Raúl, que ralentizó su marcha para quitarselos de encima, logrando su objetivo de cerrar la vuelta en solitario. Detrás de Martín, eso sí, Marc logró superar al madrileño, con el que luhar por el campeonato, terminando separados por 34 milésimas para ubicarse cuarto y quinto en una segunda fila de parrilla que completó Fermín Aldeguer, procedente de la Q1, pese a que el murciano de Gresini se fue al suelo al final de la sesión, su tercera caída del fin de semana.

Ai Ogura, que pasó de la Q1 por los pelos tras sufrir una caída, logró clasificar séptimo, por delante de Alex Márquez y Pedro Acosta, no logrando el de KTM su objetivo de entrar en las dos primeras filas. 

Pecco Bagnaia saldrá décimo en cuarta fila de parrilla, por delante de Franco Morbidelli y Fabio Quartararo, que pasó a la Q2 pero solo pudo ser 12º.

Seis caídas en la Q1

Desde la Q1 pasaron Aldeguer (1.29.639), además de Ogura (a 0.090), pese a que el japonés se fue al suelo en la parte finall de la sesión, en la curva 2-3, perdiendo el control de su Aprilia. Una caía que solo fue una de las seis que se vieron durante la Q1, dos de Johann Zarco, ambas en la curva 10, la segunda justo delante de Jack Miller, con Enea Bastianini y Diogo Moreira haciendolo en la primera curva a final de recta. 

A una décima del corte se quedó Alex Rins, que saldrá 13º en parrilla, por delante de Bastianini. Los dos tuvieron opciones, pero finalmente no lograron pasar el corte. Luca Marini saldrá 15, por delante de Brad Binder, Miller y Maverick Viñales.

Toprak Razgatlioglu, que se cayó y se lesionó el hombro en el FP2, reapareció en la Q1 girando neuve vueltas para acabar noveno, por delante de las Honda de Zarco, Moreira y Aleix Espargaró.

Clasificación Q2 de MotoGP del GP de Indonesia 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 8

1'28.852

   174.627  
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 9

+0.109

1'28.961

 0.109 174.413  
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 9

+0.196

1'29.048

 0.087 174.243  
4 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 8

+0.266

1'29.118

 0.070 174.106  
5 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 9

+0.300

1'29.152

 0.034 174.039  
6 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 6

+0.380

1'29.232

 0.080 173.883  
7 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 9

+0.427

1'29.279

 0.047 173.792  
8 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 8

+0.534

1'29.386

 0.107 173.584  
9 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 9

+0.556

1'29.408

 0.022 173.541  
10 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 9

+0.934

1'29.786

 0.378 172.810  
11 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 9

+0.938

1'29.790

 0.004 172.803  
12 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 9

+0.985

1'29.837

 0.047 172.712  
Ver resultados

Clasificación Q1 de MotoGP del GP de Indonesia 2026:  

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 9

1'29.639

   173.094  
2 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 5

+0.090

1'29.729

 0.090 172.920  
3 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 9

+0.195

1'29.834

 0.105 172.718  
4 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 6

+0.240

1'29.879

 0.045 172.632  
5 Italy L. Marini Honda 10 Honda 8

+0.398

1'30.037

 0.158 172.329  
6 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 9

+0.609

1'30.248

 0.211 171.926  
7 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 4

+0.718

1'30.357

 0.109 171.718  
8 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 8

+0.865

1'30.504

 0.147 171.439  
9 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 9

+0.893

1'30.532

 0.028 171.386  
10 France J. Zarco LCR 5 Honda 7

+1.064

1'30.703

 0.171 171.063  
11 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 8

+1.086

1'30.725

 0.022 171.022  
12 Spain A. Espargaró Honda 41 Honda 8

+1.428

1'31.067

 0.342 170.380  
Ver resultados

 

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