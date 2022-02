Raúl Fernández: "Siempre que Pedrosa me da un consejo, mejoro"

Cargar el reproductor de audio

El resumen final de las tres jornadas de test para probadores, debutantes y pilotos de equipos con concesiones (shakedown) no pudo acabar mejor para el joven rookie español de KTM, Raúl Fernández, al manillar de la RC16 del equipo Tech3 con la que afrontará su primera temporada en la clase reina.

El madrileño lideró la primera jornada, mejoró su tiempo en la segunda y acabó con el tercer mejor crono el tercer día (1.59.468), sólo superado por los dos pilotos de Aprilia, Maverick Viñales y Aleix Espargaró.

"Estoy muy contento con el balance de estas tres jornadas. Hicimos el trabajo increíble, y día a día mejoramos. En general tenemos una buena moto. He hablado con Dani Pedrosa y creo que puedo mejorar mucho a partir de sus consejos", explicó el joven subcampeón de Moto2.

Fernández, cada vez que tiene ocasión, ensalza el trabajo junto a Pedrosa, test rider de KTM.

"Trabajar con Dani es como un sueño. Cuando yo era pequeño, me acuerdo que un día fui a Jerez y le vi ganar. Nunca olvidaré ese día. Cuando tengo problemas recurro a él, le escucho mucho. Y cuando me da un consejo siempre mejoro", valoró.

Una mejora que ha sido clara desde el primer día, que acabó con un crono de 2.00.898, rebajando casi un segundo y medio hasta el 1.59.468 de este miércoles, acumulando un total de 150 giros al largo, exigente y complicado trazado malasio.

"El primer día en Sepang no sabía ni las líneas. Estaba completamente perdido. Cuando no conoces ni la moto ni el circuito aún es peor", apuntó.

Fernández no quiere darle mayor importancia al hecho de ser el debutante más rápido en pista.

"Es algo que está bien porque tienes una referencia, pero el trabajo está en nuestra moto y en nuestro equipo. Lo más importante es evolucionar con esta moto para algún día poder ganar con ella", dijo.

"El resumen del test es muy positivo porque hemos mejorado, solo me costó un poco más el segundo día (martes), pero cuando eres novato, lo más importante es irte cada día a la cama habiendo aprendido algo, y hoy creo que hemos dado un paso adelante grande en sentirme cómodo y bien pilotando encima de la moto".

Fernández sufrió una caída el martes, por lo que se desprende de una imagen que se vio en redes sociales, un incidente sin importancia.

"Fue una caída bastante tonta, seguramente por la alta temperatura, fue sin ninguna consecuencia y, afortunadamente, fue la única que sufrimos durante los tres días", aclaró un Raúl que no siguió a ningún piloto en pista. "No he seguido a nadie, he intentado ir solo para probar mis cosas, no me gusta ponerme detrás de nadie, prefiero saber yo lo que hago y hacer mis cosas".

A nivel físico, el madrileño aseguró sentirse mejor que tras las dos jornada de Jerez en noviembre y que no ve un gran cambio de intensidad entre la MotoGP y la moto del año pasado.

"Solo quien vive una carrera de Moto2 desde dentro sabe la intensidad que conlleva, es muy difícil, mucho. Son motos completamente diferentes y es difícil de comparar. En Moto2 no tienes ninguna ayuda (electrónica), mientras que en MotoGP tienes muchas, son detalles que no se ven. También tienes un equipo muy grande detrás, cuidando todos los detalles. La MotoGP se ve muy bestia, pero hasta que la conoces. He cambiado mi forma de entrenar, estoy a un nivel físico muy bueno y ahora estoy en ese proceso de conocer la moto y acostumbrarme a ella. Me siento fuerte, el único problema son las manos, que siempre acabo con ampollas enormes", zanjó entre risas el chico de San Martín de la Vega.

Raúl Fernández, KTM Tech3, Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 1 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 2 / 28 Foto de: MotoGP Raul Fernandez, KTM Tech3 3 / 28 Foto de: MotoGP Raul Fernandez, KTM Tech3 4 / 28 Foto de: MotoGP Raul Fernandez, KTM Tech3 5 / 28 Foto de: MotoGP Raul Fernandez, KTM Tech3 6 / 28 Foto de: MotoGP Raul Fernandez, KTM Tech3 7 / 28 Foto de: MotoGP Raul Fernandez, KTM Tech3 8 / 28 Foto de: MotoGP Raul Fernandez, KTM Tech3 9 / 28 Foto de: MotoGP Raul Fernandez, KTM Tech3 10 / 28 Foto de: MotoGP Raul Fernandez, KTM Tech3 11 / 28 Foto de: MotoGP Raul Fernandez, KTM Tech3 12 / 28 Foto de: MotoGP Raul Fernandez, KTM Tech3 13 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 14 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 15 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 16 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 17 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 18 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 19 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 20 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 21 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 22 / 28 Foto de: MotoGP Raul Fernandez, KTM Tech3 23 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 24 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 25 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 26 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 27 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 28 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images