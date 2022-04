Raúl Fernández es "optimista" pese a que sus dos motos no están en Termas

Cargar el reproductor de audio

Raúl Fernández se encontró el jueves al llegar al circuito de Termas de Río Hondo, en Argentina, que sus dos KTM RC16 con las que compite en el Mundial de MotoGP con el equipo Tech3 ni estaban en el garaje ni se las esperaba a tiempo para ser montadas por los mecánicos de su equipo.

El mismo jueves, los promotores del Mundial confirmaron que uno de los cinco aviones de carga que debían llevar el material desde Lombok, donde se corrió hace dos semanas, hasta Termas, se había averiado, anunciando la suspensión de la jornada del viernes y condensando todos los entrenamientos el sábado, a la espera de que llegue el avión.

"Mis dos motos están en ese avión", confirmaba Raúl Fernández. "Pero bueno, vamos a ser optimistas, son cosas que puedan pasar y hay que confiar en Dorna, que hace un gran trabajo para que se pueda correr fuera de Europa, es muy bonito correr tantas carreras en sitios tan diferentes, hay que asumir que este tipo de problemas puede pasar y afrontarlos con una sonrisa", expresó el de KTM.

Pese a afrontarlo con optimismo, a Raúl no se le escapa que recortar una jornada un gran premio va en contra de los menos expertos, como es su caso tratándose de un debutante en la clase reina.

"Para todos los rookies va a ser más difícil de lo que ya lo es habitualmente, porque cuando entiendes las cosas es precisamente sumando vueltas encima de la moto. Nos complicará las cosas tener un día menos de entrenamientos, pero al final Dorna estoy convencido de que hace el mejor trabajo posible para poder completar tantas carreras fuera de Europa, son cosas que pueden suceder y hay que afrontarlas de la mejor forma posible".

Pese al hándicap que supone, Raúl espera poder adaptarse a un gran premio de solo dos jornadas.

"Está claro que nos costará un poco más al condensarlo todo en una jornada de entrenamientos, pero el sábado vamos a tener tres libres y la crono, así que podremos dar bastantes vueltas y llegaremos más o menos preparados a la carrera".

"No es momento de pensar en resultados y posiciones, ahora es momento de estar tranquilos y mantener la calma, debemos asumir que no vamos a poder rodar en todo el viernes y debemos prepararnos psicológicamente para el sábado, hay que ser optimistas y tener en la cabeza el plan claro para el sábado", añade.

Pese a la suspensión, para un corredor joven el viernes será de trabajo.

"No va a ser un día libre, siempre hay cosas que hacer, carreras que ver, aprender y leer la telemetría, no será un día de desconexión, vamos a aprovecharlo para sentarnos y analizar cosas para enfocarnos en pequeños detalles que nos ayuden a mejorar".

De los actuales pilotos de la parrilla de MotoGP, Raúl es de los que menos experiencia tiene en Termas, donde solo ha corrido una vez, la carrera de Moto3 de 2019, en la que salía décimo en parrilla, cruzó el primera paso por meta quinto y acabó la carrera 15º.

"Creo que soy el que menos experiencia tiene en Argentina, de hecho solo he corrido una vez aquí y además fue una carrera muy bonita pero muy dura, una de en las que más he aprendido desde que estoy en el Mundial, a falta de tres o cuatro vueltas estaba sexto y acabé el 15º, guardo un buen recuerdo, el circuito me gusta mucho y los aficionados argentinos son una pasada. Tengo muchas ganas de correr aquí porque me encanta Termas, pero está claro que voy a tener mucho trabajo y debo mantener la calma para ir mejorando poco a poco", zanja el de San Martín de la Vega.

