Raúl Fernández: "En Brno la Aprilia no estaba ni para el top 5; Ogura sacó petróleo"

Raúl Fernández llegó a Brno, la semana pasada, con un ataque de apendicitis del que se pudo ir recuperando sin tener que pasar por el quirófano, lo que le hubiera obligado a causar baja, no solo en el gran premio, sino también en el test del lunes, que era casi más importante para poder descubrir la moto de 2027 y los neumáticos Pirelli.

Sin fuerzas ni energía, Raúl fue capeando el temporal de la mejor manera que pudo, llevando la moto a casa y sumando un buen puñado de puntos (13), cuatro el sábado y nueve el domingo.

Con Raúl enfermo, Jorge Martín sancionado con una doble long lap que arrastraba desde Hungría, y con Marco Bezzecchi descalificado por una agresión a un comisario de pista, la gran esperanza del fabricante de Noale se centraba en el japonés Ai Ogura.

El chico de Kiyose se ha convertido este año en un gran especialista en los finales de carrera, aprovechando su físico y una gran técnica para guardar gomas y lanzar remontadas increíbles en las últimas vueltas, como la de Mugello, donde salió 13º en parrilla y en la última vuelta remontó hasta el tercer puesto adelantando a Pecco Bagnaia, justo antes de que el italiano, en la última curva, recuperara el podio.

Raúl Fernández, Ai Ogura, en la presentación de la decoración de Trackhouse para Jerez Foto de: Trackhouse Racing Team

Lo curioso es que Ogura, en todas las carrera que ha cruzado le meta (toda menos USA), ha terminado an una posición mejor que la de parrilla. En Barcelona salía 18º y acabó 8º; en Hungría salía 10º y acabó 4º; en Jerez remontó del 11º al 5º, la remontada de Italia. En todas excepto la de Brno, donde logró su primera pole desde que llegó a MotoGP y no solo no remontó, sino que perdió una posición, tanto el sábado como el domingo.

Motorsport.com le preguntó a Raúl Fernández, el compañero de Ogura, cómo entendía esa anomalía, ya que el japonés siempre ha sido un gran 'remontador' y, una vez que sale el pole no logró la victoria.

"Este fin de semana la moto no estaba al nivel", explicó el piloto español de Trackhoyse el domingo en Brno. "Y pese a ello, Ogura ha sacado petróleo de la moto que teníamos", añadió.

"Nuestra moto va muy bien, pero hay circuitos, como este o Balaton Park, en los que hemos sufrido un poco más de lo que toca", recuerda.

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"La diferencia con todos nosotros es que Ai es un piloto muy ligero, y cuando hace mucho calor le consigue sacar un extra a la moto. Creo que si hubiera terminado tercero o cuarto, ya habría sido un buen resultado, porque sinceramente dudo que nuestra moto estuviera el domingo para un Top 5. En el sentido de que Ducati estaba a un nivel muy alto, y sin embargo él ha sacado un extra contra ellos".

Raúl, el más rápido en el test

Ya el lunes, en el test de las nueva motos de 850cc y neumáticos Pirelli, Raúl Fernández, según ha podido saber Motorsport.com, fue el más rápido con un crono de 1.53.9, unas milésimas por delante de Bezzecchi (1.54.0), con el nuevo prototipo que está desarrollando Aprilia, que le pidió al madrileño hacer los ensayos, pese a que todavía no ha firmado el contrato de renovación con Trackhouse, algo que parece acabará sucediendo.

"Con la apendicitis y el dolor, me preguntaron hasta tres veces el domingo si estaba para probar la moto el lunes", bromeaba el español.

"Les dije que si no estaba listo, que tranquilos, que lo estaría. Me lo tomo un poco con humor porque es verdad que el lunes seguramente iba a estar un poquito peor. Pero un test te lo puedes gestionar un poco como tú quieras, no tienes el estrés de estar a una hora, de calentar, de estar centrado... Quería probarla, quiero ver qué se puede hacer, intentar ayudar a Aprilia para que tengan una buena moto para el año que viene", valoró el madrileño.