Raúl Fernández no se plantea volver a Moto2 en 2025

Raúl Fernández ha descartado la posibilidad de volver a Moto2 en 2025 si se queda sin un asiento en MotoGP para la próxima campaña. El subcampeón de la categoría intermedia en 2021 ha ido adaptándose poco a poco a la clase de las motos pesadas desde que dio el salto a en 2022.

Con sólo un Top 5 en sus dos primeras temporadas en la categoría reina, el español ha disfrutado de una clara mejora de su estado de forma en las últimas carreras disputadas en este 2024. Lideró la carrera al sprint del GP de Catalunya antes de caerse, y fue sexto en la carrera larga del día siguiente a bordo de la Aprilia del Trackhouse, tras haberse clasificado en primera fila de la parrilla.

Desde que Ducati sacudió el mercado de pilotos con su decisión de contar con Marc Márquez en su equipo oficial de cara al año que viene, los asientos de MotoGP se han ido adjudicando poco a poco. En el seno de Aprilia, hasta tres motos están en juego tras el fichaje de Maverick Viñales por KTM, lo que ofrece a Fernández más opciones de seguir con Trackhouse en 2025.

"Sé lo que quiero hacer, sé que quiero quedarme", dijo el madrileño a finales del mes pasado en Montmeló. "Creo que no es el momento de hablar de eso. Tenemos que esperar dos o tres carreras más, pero puedo decir que todo va por buen camino". Cuando se le preguntó si consideraría volver a Moto2 si se lo ofrecieran, añadió: "No. Creo que no. Tenemos algunas prioridades antes de [planteárnoslo]".

Mientras que en el pasado los pilotos podían hacerse un nombre en las categorías previas a MotoGP, especializándose en las distintas cilindradas y buscando ser múltiples campeones, esos días han quedado atrás en el Mundial de Motociclismo, ya que han pasado a ser clases de promoción, principalmente.

Además, muy pocos pilotos desde que Moto2 tomó el relevo de la categoría de 250cc, en 2010, han sido capaces de volver a la clase intermedia para luego encontrar un camino de regreso a MotoGP. Toni Elías, ganador en Estoril en 2006, pasó de las motos pesadas a Moto2 en 2010, ganando el título ese año antes de correr en MotoGP con el LCR Honda en 2011. Esa sería la última temporada completa del catalán en la categoría reina, en la que logró un octavo puesto.

Alex De Angelis debutó en MotoGP en 2008 tras subir desde 250cc. Pasó dos años en la categoría antes de regresar a Moto2, corriendo tras ello algunas carreras esporáficas en MotoGP antes de conseguir un regreso para una temporada a tiempo completo en 2015, con Ioda Racing, aunque se perdió varias pruebas debido a una lesión.

El caso más destacado de un piloto que aún compite tras pasar de MotoGP a Moto2 y viceversa es el de Aleix Espargaró, que lo hizo entre 2010 y 2012. El de Granollers, que se retirará a finales de año, ha ganado tres grandes premios en MotoGP, y fue fundamental en el crecimiento de Suzuki y Aprilia.