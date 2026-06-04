Raúl Fernández: "Lo siento pero no hablaré más sobre mi futuro"

Mientras el madrileño ganaba con una exhibición el pasado sábado la sprint del GP de Italia en Mugello, el dueño de su equipo, el Trackhouse, buscaba fuera de su garaje los pilotos que deben conformar la alineación de la formación norteamericana en MotoGP. Mientras que el que quieres, Ai Ogura, se ha comprometido ya con Yamaha; al que no quieres, Raúl Fernéndez, sigue entregando las únicas victorias y la mayoría de podios que lucen en el escuálido palmarés de la escudería de Carolina del Norte.

Fernández se mostró tajante cuando le preguntaron este jueves, en la previa del Gran Premio de Hungría, si el resultado de Italia podía hacer cambiar los objetivos de Justin Marks.

"No. No lo sé. Lo siento, no hablaré más sobre mi futuro. Prefiero centrarme en lo que estamos haciendo. Tengo un buen equipo a mi alrededor con el que trabajo muy bien, así que estoy tranquilo", zanjó la cuestión.

La lástima para Raúl es que el domingo, en Mugello, cometió un pequeño error en la salida que le privó, casi con todas seguridad, de un podio en la carrera larga.

"Ahora me siento me siento genial. El domingo no dormí muy bien porque le daba muchas vueltas a lo que pasó en la carrera, pero después de uno o dos días empecé a relajarme y a ver que, en general, hicimos un trabajo excelente", explicó el corredor de Madrid.

"Tuvimos un ritmo muy bueno durante la carrera. Claro que no fue el resultado que esperábamos, pero viendo el trabajo del fin de semana, el ritmo que tuvimos en el sprint también fue una señal de que teníamos ritmo suficiente para luchar por el podio y la victoria", calculó.

"En fin, esto es parte del deporte. Tenemos que sacar lo positivo, recargar energías y volver más fuertes. Esta es la clave para ser un mejor piloto, un mejor profesional, así que eso es lo que intento hacer".

Ante la falta de noticias sobre su futuro, Fernández se refugia en su equipo para seguir enfocado en el trabajo.

"Durante el fin de semana hicimos un buen trabajo, el sábado hicimos un trabajo realmente excelente. Esto es parte del deporte; si no estás en esta posición, este error no puede ocurrir, eso seguro. Y fui el primero en venir aquí y decir que fue un momento muy difícil en la primera curva del domingo, pero no podemos volver atrás, tenemos que aprender de lo que pasó"

El pasado domingo Raúl nombró una situación dificil, pero sin extenderse en sus explicaciones, y se mantuvo en la misma línea. "No, estoy más relajado. Pero eso no significa que se haya vuelto menos difícil, ¿verdad? Tengo una situación diferente", seguramente en clave de futuro.