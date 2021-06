Raúl Fernández no quiere subir a MotoGP en 2022, dice KTM

El madrileño subió a Moto2 en 2021 con el equipo KTM Ajo Motorsport y ya ha ganado dos carreras esta temporada, situándose segundo en el campeonato a 11 puntos del líder, su compañero Remy Gardner.

Tech3 KTM ya anunció la promoción del australiano a MotoGP en 2022 y el fabricante austriaco sigue de cerca la evolución del español.

Sin embargo, en una conversación exclusiva con Motorsport.com, el director deportivo de KTM, Pit Bierer, asegura que Raúl Fernández le ha expresado su intención de permanecer en Moto2 un año más.

"De momento no hay mucho movimiento porque la última vez que hablé con Raúl, hace un par de semanas, me dijo que quería quedarse un año más en Moto2", dijo el ex piloto alemán.

"Esto también nos da tiempo ahora para estar un poco tranquilos, porque nos decidimos por Remy porque creemos en él. Desde que le dijimos que iba a dar un paso adelante ha ido aún más fuerte. Es muy bonito ver esto, porque le ha dado un pequeño empujón de confianza”.

"Pero también tenemos dos pilotos muy buenos en Tech3 con Iker [Lecuona] y Danilo [Petrucci]. Nos gustan los dos y creemos que no está todo hecho, así que tenemos que mejorar a Miguel [Oliveira] y a Brad [Binder]. Pero también son un objetivo importante Iker y a Danilo”.

“Al menos hay una oportunidad para que alguno se quede en el equipo y se mantenga a Raúl en Moto2, y también Pedro Acosta siga tal vez en Moto3".

"Por lo tanto, queremos tomarnos nuestro tiempo para decidir, así que no habrá ninguna confirmación o noticia de KTM en las próximas dos semanas".

KTM decidió no ejecutar el pasado mes la claúsula de renovación de Petrucci y parece que no seguirá más allá de esta temporada. Raúl Fernández, por su parte, también ha sido vinculado con el equipo Petronas Yamaha como relevo de Valentino Rossi, aunque la cláusula que tendrían que pagar para romper su actual contrato convierte la operación casi en imposible.

Las fotos de la temporada 2021 de Raúl Fernández en Moto2

