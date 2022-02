Raúl Fernández: "Tengo que mejorar en todo, estamos lejos"

Cargar el reproductor de audio

Sepang.- Raúl Fernández completó algo más de 20 giros este domingo en la segunda jornada de test en Sepang, que se vio interrumpida por la lluvia en las tres últimas horas, aunque el corredor de Tech3 salió a dar algunas vueltas en condiciones de mojado al final.

El resumen del madrileño fue positivo, pero pese a acabar a 1.049 del mejor tiempos establecido por Enea Bastianini, o lo que es lo mismo, a un segundo del récord de la pista, no se mostró del todo satisfecho. Además de estas dos jornadas oficiales, Raúl rodó tres días en el shakedown, un completo programa de trabajo.

"Al principio no me sentía bien, la moto me llevaba a mí, ahora ya siento que la llevo un poco yo a ella. Lo que he aprendido es la velocidad mental de la moto y poder pilotar más relajado, cada día me veo mejor encima de la moto, dijo"

Pese a acabar a apenas un segundo del mejor tiempo, Raúl no estaba contento con ese detalle.

"Estoy muy lejos, acabar a un segundo del récord viendo los tiempos de los demás es estar muy lejos".

"Lo que más necesito mejorar es todo lo que hago dentro de la moto, físicamente estoy bien, pero encima de la moto no soy realmente competitivo, al final es un segundo y lo pierdo un poquito en frenada, un poquito en el paso por curva y un poquito en la salida, perdemos un poco en todos lados", aseguró.

"Lo más complicado es la gestión del motor. En Moto2 no había suficiente potencia y aquí hay demasiada".

A los cinco días de trabajo en Sepang, ahora Fernández podrá sumar tres más en un circuito completamente nuevo en Indonesia.

"Estaré más que listo para llegar a Qatar. El año pasado hice solo cuatro días de test; este año llegaré con ocho, el doble", recordó.

Fernández, acabó 19º justo por detrás de Brad Binder (18) y poco más allá de Miguel Oliveira (15), los pilotos oficiales de KTM, que deben ser su referencia.

"Miro los datos de Oliveira y Binder, pero no tenemos su electrónica", aclaró.

El joven debutante español no quiere auto-evaluarse por el momento, a la espera del inicio de la temporada. "No soy muy fuerte en un solo aspecto, pero tampoco malo en ninguno. Veremos en Qatar dónde estoy", zanjó el de San Martín de la Vega.