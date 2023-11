Raúl Fernández: "No puede ser que nos llegue material pasado de kilómetros y se rompa"

Subcampeón del mundo de Moto2 en 2021 en su temporada de debut en la clase intermedia, la irrupción de Raúl Fernández en MotoGP no está siendo tan incisiva como se esperaba.

Su promoción con KTM a través del equipo Tech3, en su primer curso, tuvo más sombras que luces, y se esperaba, con su salto a la órbita de Aprilia, un paso adelante que dejara ver la clase que atesora un corredor capaz de firmar siete poles, ocho victoria y doce podios como rookie en Moto2.

Sin embargo, en este primer año en RNF, el equipo satélite de la casa de Noale, Fernández ha logrado un 8º puesto en San Marino, un 9º en Japón y dos décimos en Silverstone y la India, como mejores resultados. Por contra, de las seis carreras que no ha podido terminar, hasta en cuatro, no lo ha hecho por problema técnicos en su moto: Austin, Spielberg, Barcelona y, el pasado fin de semana, en Sepang.

"Qué puedo decir, solo dar las gracias al equipo humano que tengo. A cada carrera que pasa se levantan antes, se quedan sin comer y se van más tarde de los circuitos, trabajan al mil por mil, son increíbles", explicaba el pasado domingo el corredor español en referencia a su grupo de técnicos y mecánicos.

"Cuando vemos que ya no hay más, se quedan hasta las doce de la noche buscando una décima. A veces les digo que no pasa nada, que vivan un poco, que venimos a correr carreras, pero también necesitamos descansar, vivir y no estar en el circuito hasta la madrugada. Y después de todo esto, que se vuelva a romper la moto, no le gusta a nadie", apuntaba.

Al abandono de Raúl en Sepang, se unieron los de su compañero Miguel Oliveira y el piloto del equipo oficial Aleix Espargaró.

"Está claro que fue un fin de semana difícil para Aprilia, pero no creo que este sea el camino. Si de cuatro motos en pista solo acaba una, ¿qué hacemos?", se preguntó el piloto antes de especificar que el problema fue "mecánico", no de la electrónica de la moto, limitándose a decir "lo siento", cuando motorsport.com le pidió si podía concretar qué se había roto.

Tras conseguir dos top 10 consecutivos en la India y Japón, la progresión de Raúl en esta parte de la temporada se ha visto de nuevo frenada.

"Es frustrantes y no sé qué decir. Está claro que no estamos para ganar, y eso no hace falta decirlo, porque la primera moto no Ducati está a 15 segundos, son siete décimas por vuelta. Es una barbaridad. Pero en una carrera dura como esta es en la que puedes sacar información, y qué hemos sacado nosotros, nada, nada en absoluto", se lamentaba.

El acuerdo entre Aprilia y RNF otorga a los pilotos satélite motos RS-GP de 2022, algo que tanto Aleix como Maverick Viñales consideran que no aporta nada al equipo oficial ni ayuda en el dearrollo de la moto.

"El problema es que las cosas que nos llegan, en vez de apostar… está claro que no tenemos que tener material oficial, y que el proyecto es joven y no hay presupuesto para tenerlo, o la experiencia. Pero no puede ser que nos llegue material pasado de kilómetros y que se rompa, que se rompa y que se rompa. Alguien tiene que sentarse en una mesa y buscar soluciones", propone.

Fernández luchó mucho el año pasada para salir de KTM y llegar a Aprilia, una maniobra que, por el momento, no aporta grandes réditos.

"Siempre lo he dicho y lo mantengo, no me arrepiento de haber fichado por Aprilia, creo que es una de las marcas que puede hacer algo grande, tiene 32 o 33 títulos mundiales en las categorías pequeñas, pero no es normal que se estén rompiendo las cosas y sigan sin poner remedio. Creo que alguien tiene que coger las riendas de la situación que estamos viviendo en RNF y buscar alguna solución, porque no es ni la primera ni la segunda vez que pasa", avisó antes de recordar que el año que viene estarán en una situación parecida si no ponen remedio.

"No cambia nada en el sentido de que vamos a tener las motos que este año tiene el equipo oficial, no vamos a tener las mismas que ellos", zanjó el chico de San Martín de la Vega.