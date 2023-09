Raúl Fernández: "Detrás de Márquez entiendes por qué es 8 veces campeón"

Raúl Fernández terminó el octavo en el circuito Marco Simoncelli, en el que es, hasta el momento, su mejor resultado en MotoGP. El español cruzó la meta a 14 segundos de Jorge Martín, el ganador de la prueba, a 1,8 segundos de Miguel Oliveira (sexto), su vecino en el equipo RNF, y medio segundo por detrás de Marc Márquez (séptimo), a quien trató de superar en varias ocasiones, en las que se fue largo.

"Sí, a Márquez le entré, pero me fui largo. A Marc le tengo la admiración máxima, pero cuando me pongo el caso me da igual que sea él, Oliveira o Aleix Espargaró al que tenga delante", declaró el madrileño. "Pero es verdad que, cuando vas detrás de Marc entiendes por qué es ocho veces campeón del mundo. El tío pone lo que la moto no tiene. Yo freno bien, pero lo suyo es increíble", describe el piloto de la escudería RNF, a quien le ha costado más de lo esperado adaptarse a la RS-GP, pero que en las últimas carreras, y sobre todo en San Marino, dio un paso adelante que ahora espera afianzar en las próximas paradas del calendario, todas ellas transoceánicas.

Fernández se mostró moderadamente satisfecho con su paso por Misano, después de haber sido capaz de meterse directamente en el grupo con acceso directo a la segunda criba de la cronometrada, y completar el fin de semana con la octava plaza.

Para él, al igual que para el resto de la parrilla, las opciones de salir contento de un circuito se empiezan a construir el viernes y quedan casi establecidas el sábado, durante la cronometrada. Con los actuales prototipos, arrancar desde más allá de la tercera fila de la parrilla complica las cosas exponencialmente, y más aún en un trazado como el último, muy estrecho, en el que adelantar se hace todavía más difícil.

A pesar de lograr pasar el corte directo hacia la segunda eliminatoria, el sábado, Fernández terminó el último de la QP2. Salió el 12º, mejorando así su mejor posición en la parrilla, la 13ª que ocupó en Argentina.

Para él, la clave que hará que pueda dar otro paso adelante está en su cabeza y en la forma de controlar la ansiedad. "Mejoraré la cronometrada si me tranquilizo un poco. Las ganas de cuadrar la vuelta me pueden a veces. La moto está, la moto funciona. Pero tengo que trabajar un poco más en mí, en mi tranquilidad", analiza el #25.

Raúl Fernández, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images