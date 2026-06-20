Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

MotoGP en DIRECTO: la carrera sprint y clasificación en Brno (GP de Chequia)

MotoGP
GP de República Checa
MotoGP en DIRECTO: la carrera sprint y clasificación en Brno (GP de Chequia)

Ogura: "Nuestro objetivo será terminar en el podio en las dos carreras"

MotoGP
GP de República Checa
Ogura: "Nuestro objetivo será terminar en el podio en las dos carreras"

La explicación de Mari Boya al hundimiento de Prema en F2: "Muchos ingenieros se fueron"

FIA F2
Barcelona
La explicación de Mari Boya al hundimiento de Prema en F2: "Muchos ingenieros se fueron"

La parrilla de salida de MotoGP en Brno (GP de Chequia): filas y posiciones

MotoGP
GP de República Checa
La parrilla de salida de MotoGP en Brno (GP de Chequia): filas y posiciones

Ogura se saca una Pole de ciencia ficción de la chistera para batir el récord en Brno

MotoGP
GP de República Checa
Ogura se saca una Pole de ciencia ficción de la chistera para batir el récord en Brno

Fórmula E Sanya - Resumen y resultados - Podio heroico de Pepe Martí y doblete de Andretti

Fórmula E
ePrix de Sanya
Fórmula E Sanya - Resumen y resultados - Podio heroico de Pepe Martí y doblete de Andretti

Raúl Fernández se marca una vuelta de clasificación para liderar el FP2 de Brno

MotoGP
GP de República Checa
Raúl Fernández se marca una vuelta de clasificación para liderar el FP2 de Brno

Moto2 en Brno - Resumen y resultados - Salac vuela en casa y lidera la FP2; Alonso 4º

Moto2
Moto2 en Brno - Resumen y resultados - Salac vuela en casa y lidera la FP2; Alonso 4º
Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de República Checa

Raúl Fernández se marca una vuelta de clasificación para liderar el FP2 de Brno

Raúl Fernandez montó goma blanda nueva en la parte final del FP2 para bajar el crono hasta el 1.52.050, rodando 835 décimas más rápido que el segundo, Marc Márquez. Tercero terminó Maverick Viñales.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Brno (Enviado Especial).- Raúl Fernández lideraba los tiempos del FP2 del Gran Premio de la República Checa cuando faltaba menos de cinco minutos para concluir la sesión, una parte final en la que Marc Márquez mejoró su tiempo (1.52.885)  con goma blanda de diez vueltas, y Maverick Viñales hizo lo propio, colocándose segundo (1.52.915) con goma blanda nueva, siguiendo con la tendencia positiva del fin de semana.

Sin embargo, el de Trackhouse Aprilia, que este fin de semana ha logrado renovar un año más su contrato, tenía guardada una última bala al montar goma blanda nueva trasera, algo poco habitual en el último entrenamiento libre del fin de semana, y se marcó un giro de clasificación para bajar el tiempo a 1.52.050, más de ocho décimas más rápido que Márquez.

Cuarto terminó Fermín Aldeguer a más de 9 décimas, igual que Ai Ogura y Pedro Acosta. A más de un segundo acabaron Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Diogo Moreira, que fue la primera Honda de nuevo, y Joan Mir que cerró el top 10.

Fuera de los diez primeros terminaron Jorge Martín, que no acaba de encontrarse este fin de semana con la Aprilia, ni Alex Márquez, que vuelve de la lesión, paso a paso, y que deberá afrontar una Q1 por primera vez esta temporada.

Clasificación FP2 de MotoGP del GP de la R. Checa 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 9

1'52.050

   173.590  
2 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 12

+0.835

1'52.885

 0.835 172.306  
3 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 11

+0.865

1'52.915

 0.030 172.260  
4 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 8

+0.962

1'53.012

 0.097 172.112  
5 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 13

+0.971

1'53.021

 0.009 172.098  
6 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 12

+0.993

1'53.043

 0.022 172.065  
7 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 12

+1.034

1'53.084

 0.041 172.003  
8 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 12

+1.053

1'53.103

 0.019 171.974  
9 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 12

+1.138

1'53.188

 0.085 171.845  
10 Spain J. Mir Honda 36 Honda 12

+1.140

1'53.190

 0.002 171.842  
11 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 13

+1.206

1'53.256

 0.066 171.741  
12 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 12

+1.345

1'53.395

 0.139 171.531  
13 Italy L. Marini Honda 10 Honda 12

+1.394

1'53.444

 0.049 171.457  
14 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 12

+1.395

1'53.445

 0.001 171.455  
15 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 11

+1.414

1'53.464

 0.019 171.427  
16 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 10

+1.442

1'53.492

 0.028 171.384  
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 12

+1.446

1'53.496

 0.004 171.378  
18 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 11

+1.513

1'53.563

 0.067 171.277  
19 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 12

+1.599

1'53.649

 0.086 171.148  
20 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 11

+1.765

1'53.815

 0.166 170.898  
21 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 8

+1.929

1'53.979

 0.164 170.652  
22 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 11

+2.673

1'54.723

 0.744 169.545  
Ver resultados
No te lo pierdas:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior MotoGP en DIRECTO: la carrera sprint y clasificación en Brno (GP de Chequia)
Siguiente artículo MotoGP en DIRECTO: la carrera sprint y clasificación en Brno (GP de Chequia)

Mejores comentarios
Más de
Germán Garcia Casanova

Ogura: "Nuestro objetivo será terminar en el podio en las dos carreras"

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
Ogura: "Nuestro objetivo será terminar en el podio en las dos carreras"

Ogura se saca una Pole de ciencia ficción de la chistera para batir el récord en Brno

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
Ogura se saca una Pole de ciencia ficción de la chistera para batir el récord en Brno

Moreira: "Si Marini no quiere mirar mis datos es su problema; yo sí miro los suyos"

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
Moreira: "Si Marini no quiere mirar mis datos es su problema; yo sí miro los suyos"

Últimas noticias

Ogura: "Nuestro objetivo será terminar en el podio en las dos carreras"

MotoGP
GP de República Checa
Ogura: "Nuestro objetivo será terminar en el podio en las dos carreras"

La explicación de Mari Boya al hundimiento de Prema en F2: "Muchos ingenieros se fueron"

FIA F2
Barcelona
La explicación de Mari Boya al hundimiento de Prema en F2: "Muchos ingenieros se fueron"

La parrilla de salida de MotoGP en Brno (GP de Chequia): filas y posiciones

MotoGP
GP de República Checa
La parrilla de salida de MotoGP en Brno (GP de Chequia): filas y posiciones

Ogura se saca una Pole de ciencia ficción de la chistera para batir el récord en Brno

MotoGP
GP de República Checa
Ogura se saca una Pole de ciencia ficción de la chistera para batir el récord en Brno