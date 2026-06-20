Raúl Fernández se marca una vuelta de clasificación para liderar el FP2 de Brno
Raúl Fernandez montó goma blanda nueva en la parte final del FP2 para bajar el crono hasta el 1.52.050, rodando 835 décimas más rápido que el segundo, Marc Márquez. Tercero terminó Maverick Viñales.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Brno (Enviado Especial).- Raúl Fernández lideraba los tiempos del FP2 del Gran Premio de la República Checa cuando faltaba menos de cinco minutos para concluir la sesión, una parte final en la que Marc Márquez mejoró su tiempo (1.52.885) con goma blanda de diez vueltas, y Maverick Viñales hizo lo propio, colocándose segundo (1.52.915) con goma blanda nueva, siguiendo con la tendencia positiva del fin de semana.
Sin embargo, el de Trackhouse Aprilia, que este fin de semana ha logrado renovar un año más su contrato, tenía guardada una última bala al montar goma blanda nueva trasera, algo poco habitual en el último entrenamiento libre del fin de semana, y se marcó un giro de clasificación para bajar el tiempo a 1.52.050, más de ocho décimas más rápido que Márquez.
Cuarto terminó Fermín Aldeguer a más de 9 décimas, igual que Ai Ogura y Pedro Acosta. A más de un segundo acabaron Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Diogo Moreira, que fue la primera Honda de nuevo, y Joan Mir que cerró el top 10.
Fuera de los diez primeros terminaron Jorge Martín, que no acaba de encontrarse este fin de semana con la Aprilia, ni Alex Márquez, que vuelve de la lesión, paso a paso, y que deberá afrontar una Q1 por primera vez esta temporada.
Clasificación FP2 de MotoGP del GP de la R. Checa 2026:
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|9
|
1'52.050
|173.590
|2
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|12
|
+0.835
1'52.885
|0.835
|172.306
|3
|M. Viñales Tech3
|12
|KTM
|11
|
+0.865
1'52.915
|0.030
|172.260
|4
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|8
|
+0.962
1'53.012
|0.097
|172.112
|5
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|13
|
+0.971
1'53.021
|0.009
|172.098
|6
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|12
|
+0.993
1'53.043
|0.022
|172.065
|7
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|12
|
+1.034
1'53.084
|0.041
|172.003
|8
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|12
|
+1.053
1'53.103
|0.019
|171.974
|9
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|12
|
+1.138
1'53.188
|0.085
|171.845
|10
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|12
|
+1.140
1'53.190
|0.002
|171.842
|11
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|13
|
+1.206
1'53.256
|0.066
|171.741
|12
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|12
|
+1.345
1'53.395
|0.139
|171.531
|13
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|12
|
+1.394
1'53.444
|0.049
|171.457
|14
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|12
|
+1.395
1'53.445
|0.001
|171.455
|15
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|11
|
+1.414
1'53.464
|0.019
|171.427
|16
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|10
|
+1.442
1'53.492
|0.028
|171.384
|17
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|12
|
+1.446
1'53.496
|0.004
|171.378
|18
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|11
|
+1.513
1'53.563
|0.067
|171.277
|19
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|12
|
+1.599
1'53.649
|0.086
|171.148
|20
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|11
|
+1.765
1'53.815
|0.166
|170.898
|21
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|8
|
+1.929
1'53.979
|0.164
|170.652
|22
|C. Crutchlow LCR
|35
|Honda
|11
|
+2.673
1'54.723
|0.744
|169.545
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