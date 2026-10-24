MotoGP GP de Australia
Raúl Fernández también se lesiona y se suma a la larga lista de bajas en Phillip Island
Raúl Fernández no disputará la carrera larga de MotoGP en Australia este domingo, como Jorge Martín y el equipo oficial de Honda, por el daño que sufre en los dedos que se fracturó en Indonesia.
Rubén Carballo Rosa
Publicado: 24 oct 2026, 6:15
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Raúl Fernández, Trackhouse Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Raúl Fernández no disputará la carrera larga de este domingo en Phillip Island, sumándose así a una larga de bajas que hará que la parrilla de salida del Gran Premio de Australia de MotoGP vaya a contar únicamente con 18 integrantes, 4 menos de los que deberían ser.
En la parrilla faltarán, por un lado, los pilotos del equipo oficial de Honda. Joan Mir ni siquiera viajó a Australia por la enfermedad que le está teniendo apartado de las pistas durante toda la gira asiática, y en la mañana de este sábado se confirmó también la ausencia de Luca Marini para sábado y domingo, aquejado de un virus que solamente le permitió dar dos vueltas en la FP1 del viernes.
El gran golpe de teatro vino en la carrera al sprint. Jorge Martín, hasta hoy líder de la general, se fue al suelo en plena batalla con Marc Márquez. Las consecuencias fueron tremendas: el español se ha roto el radio de la mano derecha, no se descarta que se haya fracturado también el cúbito distal, y ahora tendrá que volver a España para comprender el alcance de las lesiones y si debe operarse, en un momento crítico de la temporada.
'Martinator' fue declarado 'no apto', pero no será el último ausente, habida cuenta de que su compañero en Aprilia, Fernández, no correrá. El madrileño de Trckhouse arrastraba desde el pasado GP de Indonesia la fractura de dos dedos en la jornada del sábado, cuando se cayó tras un toque de Marco Bezzecchi. El de San Martín de la Vega resistió en Mandalika, y quería ser cuidadoso en Phillip Island, pero arrancó el fin de semana haciéndose más daño en una caída en los Libres 1.
El de Trackhouse ha intentado resistir este sábado con sus dolores, cada vez mayores después del nuevo golpe y por los baches, pero el demandante circuito australiano lo ha hecho imposible, teniendo que retirarse antes de tiempo en la prueba al sprint de este sábado por decisión propia. Así, Raúl Fernández no podrá disputar la carrera larga del domingo tras ser declarado 'no apto' por el doctor Ángel Charte, como ha confirmado la escuadra americana.
"Tras la carrera, Raúl Fernández se dirigió directamente a una evaluación médica con el Director Médico de MotoGP y se determinó que, aunque la fractura del dedo es estable, hay inflamación del tejido blando alrededor de la misma", explicaron.
Por otra parte, está por ver si el #25 podrá correr en la segunda cita del triplete, el GP de Malasia del próximo fin de semana: "Ahora ha sido declarado 'no apto' para participar en el Gran Premio de Australia del domingo y viajará a Malasia para una evaluación médica adicional el jueves, con el fin de determinar si podrá correr en Sepang", cerraron.
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