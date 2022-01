Raúl Fernández: "No somos amigos, pero mi relación con Gardner es increíble"

Cargar el reproductor de audio

Ningún piloto en la historia de Moto2, ni Marc Márquez cuando fue campeón, logró unos números tan apabullantes como los conseguidos por Raúl Fernández en 2021, dejando una marca de ocho victorias, doce podios y siete poles en su primer año en la categoría, unos números nunca vistos hasta entonces y que, sin embargo, no le valieron para convertirse en campeón del mundo.

El resultado final fue frustrante para el corredor español, que denunció algunas situaciones dentro del equipo que emborronaron la relación con su compañero, el campeón del mundo Remy Gardner, con quien compartirá box de nuevo esta temporada, ahora en el Tech3 de MotoGP.

Raúl quiere dejar atrás las polémicas y empezar de cero en esta desafiante aventura de debutar en la clase superior, donde volverá a tenérselas, en pista, con el australiano.

"Mi relación con Remy es increíble. No somos amigos, pero si tenemos que ir a cenar juntos, lo hacemos. El pasado es pasado, y ahora estoy encantado de estar con KTM este año", quiso zanjar el tema el madrileño, que tras ser el mejor debutante el pasado año en Moto2 aspira a serlo este año en MotoGP, pero sin obsesionase ni ceñirse a únicamente ese objetivo.

"Me gustaría volver a ganar el rookie del año, como en 2021, pero no creo que haya que ponerse ninguna meta, hay que trabajar día a día, va a ser un proceso largo, es un proyecto muy joven todavía el de KTM y más que conseguir el rookie del año, que sí me gustaría, el objetivo es preparar una moto buena para el futuro".

Pese a que no quiere marcarse objetivos ambiciosos, Miguel Oliveira, compañero de marca en el equipo oficial KTM, le señala como un candidato a ir rápido desde el principio.

"Yo estoy centrado en mi trabajo, como hice el año pasado, empezando a hacer piña con el equipo, y no me pongo ninguna meta, ni nada de presión. El proyecto no está hecho para estar haciendo el rookie del año, está claro que queremos luchar, pero el proyecto es a larga plazo y no veo la presión por ningún lado".

La carrera de Fernández está siendo meteórica y tras solo un año en Moto2 y con 21 años recién cumplidos, afronta un salto que nunca es fácil para un deportista tan joven.

"No hubo nada en especial que me costara entender más de la MotoGP, lo que más, quizá, fue entender cómo levantar la moto, porque con tanta potencia el trabajo se te acumula un poco. No estoy centrado en un punto solo. Son muchas cosas que quiero aprender".

"No tenemos ningún plan, iremos día a día", explica Raúl, que con más de 1,80 metros de altura se adapta mejor a una moto grande. "Cuando pasé de Moto3 a Moto2 noté un gran cambio y estaba más a gusto, pero de Moto2 a MotoGP la moto es muy parecida (de tamaño), así que por altura voy bastante bien, tampoco he crecido tanto como cuando subí de Moto3. Ahora estoy en el metro ochenta y con 21 años ya creo que no voy a crecer más".

Lo que sí notó el madrileño es la exigencia física a la que somete la MotoGP a los pilotos.

"Después de dos entrenamientos en Jerez con la MotoGP estuve un día sin poder moverme de la cama. Eso me hizo ver que necesitaba cambiar cosas de mi preparación física", apunta. "Hemos cambiado que en las dos últimas temporadas nos centramos más en el cardio, y ahora hemos aumentado el peso para ganar músculo", una situación que le permite algunas libertades. "Ahora ya puedo ir más a menudo a comer pizza con mis amigos", dice entre risas.

Raúl está ya en Sepang, donde este lunes arranca el shakedown, el test para probadores, debutantes y pilotos de equipos con concesiones y en el que podrá salir a rodar a un circuito que no pisa desde su época de Moto3.

"Va ser muy difícil, solo he estado una vez aquí, no me acuerdo del circuito ni de las líneas, ni de nada, fue en 2019, será como salir a un circuito nuevo con una moto nueva. Me lo planteo para ir conociendo el circuito, dar vueltas y otra vez coger la velocidad mental, poco a poco y trabajando".

El de Tech3-KTM ya destacó la presencia de Dani Pedrosa en el test de Jerez en noviembre como una ayuda interesante.

"La presencia de Pedrosa es súper importante, te ayuda en pequeños detalles que como piloto no los ves por su gran experiencia, que aporta mucho. Dani no se ha bajado de una moto pese a haberse retirado y para mí es de mucha ayuda en los pequeños detalles en una categoría que es completamente diferente. Durante el año nos ayudará porque vendrá a más grandes premios y eso puede irnos muy bien", zanja el chico de San Martín de la Vega.

