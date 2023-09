Raúl Fernández se retiró del Gran Premio de Austria por un supuesto problema en uno de los neumáticos de su Aprilia, un fallo que, analizados los datos, no existió.

Este jueves, en la previa del Gran Premio de Catalunya de MotoGP, Raúl quiso aclarar el tema.

"Lo primero, pedir perdón a Michelin. Pensábamos que el problema venía de ahí y el equipo también lo entendió así, pero durante la semana se analizaron los datos y no se ve, me sabe mal decir que ha sido un problema neumáticos cuando no ha sido", quiso aclarar el español.

"Tuvimos un problema con la moto que parecía que venía del neumático, pero al final era otra cosa, un fallo de la moto que perdió potencia, y me sabe mal. Quiero pedir perdón a Michelin", insistió.

En su segunda temporada en la clase reina, primera con Aprilia, el madrileño no acaba de tener una actuación acorde con lo que todo el mundo espera de él.

"El problema que tenemos este año es ponerlo todo junto. Hay carreras que vamos bien de ritmo, otras bien en otros puntos y hay que juntarlo todo. Se puede hacer pero, por lo que sea, no lo acabamos de hacer. Hasta Austria, que fue un desastre, llevábamos algunas carreras mejorando bastante y hay que seguir en esa línea, y más en Barcelona que es un circuito en el que la Aprilia va muy bien. Hay que meterse en el top 10 y en la Q2, que es la clave para hacer un buen fin de semana, todo te lo juegas el viernes en la clasificación", subrayó.

Raúl no quiere señalar directamente al piloto, equipo o moto.

"Hubo un momento del año en que lo pasé muy mal con el brazo, así que falló un poco el piloto, pero ahora ya estoy bien y la clave, insisto, es ponerlo todo junto, pero siempre por tonterías pequeñas, con todos mis respetos, no terminamos de rematar un fin de semana. Lo que más me frustra es llegar al box sabiendo que podríamos haberlo hecho y no lo logramos. Sinceramente, en Austria tenía ritmo para estar entre los doce primeros. Mi ritmo era muy parecido al de Aleix Espargaró, lo único que me condicionaba era salir desde tan atrás. Se hace duro".

Lo que más tranquiliza a Fernández es la confianza de Aprilia.

"Vengo de hablar con Maximo Rivola y no cambiaria por nada estar aquí, es lo mejor que he podido hacer. Lo que me consuela es reflejarme mucho en el ejemplo de Pecco Bagnaia. En sus dos primeros años con Ducati (Pramac) se le atragantó un poco, era un proyecto muy joven y le costó. A día de hoy está a un nivel un paso por encima de todos nosotros. Hace lo que quiere en la categoría. Y me veo un poco reflejado en él, venir de estar ganando en categorías pequeñas y que se atraganten los dos primeras años en MotoGP. Miro su situación y voy a trabajar como hizo él. Con el apoyo que tengo de Aprilia y el trabajo del equipo seguro que llegaré".

A consecuencia de unos resultados que no son los esperados, Raúl está siendo cuestionado y recibe criticas.

"Me entra por un lado y me sale por otro, no me afecta. Al final el problema es que la prensa no ve el trabajo, simplemente se ve un resultado. Tu haces el 10º o el 12º, pero no se ve lo que se hace por detrás, cómo trabaja la fábrica o en el box, lo que conlleva todo eso. La responsabilidad del proyecto de una fábrica, muchas veces tienes que hacer pruebas y tienes una moto diferente. Simplemente se que Aprilia me apoya, creen en mi y yo creo en ellos, me piden paciencia y no resultados. Yo les pido paciencia a ellos, es mutuo y lo que diga la gente, realmente y con todos mis respetos, me da un poco igual. Estoy trabajando para llegar donde creo que podemos y Aprilia me está ayudando. Soy joven y creo que vamos por buena dirección y trabajando bien", zanjó.