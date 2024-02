Raúl Fernández deja Sepang para recuperarse de un fuerte golpe en la cadera

Pocos minutos después del inicio de la primera jornada del test de pretemporada 2024 de MotoGP en Sepang, este martes por la mañana hora local, Raúl Fernández se subió al manillar de la Aprilia del nuevo equipo satélite de Noale, la escudería norteamericana Trackhouse Racing, con la mala suerte que al llegar a la curva 11 se ha ido al suelo en una fea caída.

Justo en ese mismo punto, unos segundos antes, se había caída Pecco Bagnaia, sin ninguna consecuencia, lo que llevó a pensar que la Ducati había dejado aceite en pista. Sin embargo, la misma suciedad de la lluvia caída por la noche, y la humedad en ese punto del circuito, provocaron el resbalón del piloto español.

"Raul ha ido a pasar revisión al hospital. Por suerte no hay daños graves", ha informado el equipo en una nota.

Sin embargo, para curarse en salud, el equipo prefiere que el piloto se recupere completamente de los golpes recibidos.

"Para no arriesgarse a ninguna lesión más grave en la zona de la pelvis/cadera, que ya tiene bastante magullada, Raúl tendrá que volver a casa y recuperarse para estar totalmente apto para los próximo test", programados los días 19 y 20 de febrero en el Circuito de Lusail, en Qatar.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"En primer lugar, me gustaría pedir disculpas a Aprilia y a nuestro equipo Trackhouse Racing MotoGP", ha expresado Raúl en el mismo comunicado difundido por el equipo.

"Esta mañana, en mis primeras vueltas he tenido una gran caída debido a las condiciones de la pista. Sinceramente, no me lo esperaba", explica el español.

"Pero debido a esa caída, no podré continuar este test aquí en Sepang. Me siento muy, muy mal, porque no vamos a tener la oportunidad de seguir entendiendo mejor la nueva moto y aprender cómo se siente", en referencia a la Aprilia 2023 con la que, en principio, iniciará la temporada.

Raúl se ha estrellado contra el sueño golpeándose la zona de la cadera y la pelvis, lo que le produce un gran dolor.

"Para mí, lo importante ahora es recuperarme bien y descansar. Pilotar la moto así no es seguro, así que tengo que centrarme en mi recuperación e intentar estar al 100% en el test de Qatar para poder hacer todo el trabajo que teníamos previsto hacer aquí. De nuevo, quiero pedir perdón a Aprilia y al equipo", insiste el madrileño.

La caída y la baja llega de forma inoportuna para el piloto de Trackhouse Racing, ya que de los cuatro pilotos de Aprilia, Raúl es el único que a día de hoy no cuenta con una moto full factory 2024, una concesión que sí ha recibido su compañero Miguel Oliveira. De momento, por necesidades de producción, Raúl debía hacer la pretemporada con la moto 2023 y, si llegaba a tiempo, empezar el curso con la 2024, algo que ahora mismo está completamente en el aire.