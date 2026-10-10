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Raúl Fernández: "Ya tocaba hacer la pole en MotoGP"

El piloto español de Trackhouse necesitó, nada menos, que 1799 días para lograr una nueva pole position, la primera que consigue desde que llegó a MotoGP en 2022, hace más de cuatro años.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

En su primer y único año en Moto2, en 2021, Raúl Fernández logró, nada menos, que siete pole position, la última en el GP del Algarve, en Portugal, el 6 de noviembre de aquel año, una sesión en la que curiosamente, como hoy, Fabio Di Giannantonio acabó tercero, y en la que también estaban Marco Bezzecchi, hoy segundo y aquel día séptimo, y Ai Ogura, su ahora compañero en Trackhouse, entonces noveno y hoy séptimo.

"Ya tocaba", exclamó el piloto madrileño tras conseguir su primera pole en MotoGP. "Estoy muy contento, porque siempre se me había complicado la pole", en referencia a estos más de cuatro años sin lograrlo en la máxima categoría.

Raúl salió a buscar una vuelta perfecta, pero se dio cuenta de que llevaba detrás a Jorge Martín y Marc Márquez, ralentizó la marcha y se los quitó de encima. "Vi que tenía al primero y al segundo (de la general del Mundial) detrás, y no quiero estar en medio de nadie. Por eso decidí tirar y hacer la mía", explicó su maniobra evasiva.

El español tiene ritmo y velocidad este fin de semana y quiere aprovecharlo. "Es una muy buena oportunidad para disfrutar encima de la moto", dijo, aunque es consciente de que los demás también tienen ritmo. "Creo que Marco Bezzecchi ha dado un paso adelante esta mañana, creo que incluso está un poco mejor que yo con la goma usada. Voy a intentarlo y a ver si la gente disfruta desde casa", añadió Fernández, que el pasado año logró su primer triunfo en MotoGP, en Australia, repitiendo este año victoria, esta vez en Silverstone, la última de Aprilia hasta el momento, ya que desde entonces solo Marc Márquez, tres veces, y Pedro Acosta, han logrado ganar.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing, junto a su equipo

Raúl Fernández, Trackhouse Racing, junto a su equipo

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Precisamente Bezzecchi, que se impuso en las tres primeras carreras del año, y en Italia, la séptima, no logra ganar desde entonces (junio) y busca desesperadamente un triunfo que le reenganche a la lucha por el título. "Raúl ha ido muy rápido, la moto ha ido muy bien y los chicos han hecho un buen trabajo", dijo tras conseguir la segunda casilla de la parrilla. "Tanto Marc Márquez, que sale el cuarto, como Jorge Martín, que lo hace el quinto, están muy cerca. Me concentraré en salir bien y estar delante", apuntó.

Para Fabio Di Giannantonio, que hoy cumple 28 años, "el objetivo era salir desde la primera línea, que no era nada fácil porque las Aprilia están muy fuertes aquí. Faltan Ogura y Jorge", a los que ve un pasito por encima de las Ducati.

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